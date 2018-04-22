Единственная украинская библиотека в Москве, директора которой закрыли в тюряге, прекратила окончательно свою работу. Вывеску содрали.

Я рекомендую всем украинцам, которые работают в РФ, потихоньку начинать эвакуацию.

Россия идет на закрытие себя, на самоизоляцию.

Изоляция всегда требует репрессий.

Есть уже задержания и даже пытки, при чем они касаются не только украинцев, но и как при Сталинском режиме, любых категорий граждан неугодных даже просто мелкому чинуше из округа.

После инаугурации Путина, режим пойдет на разворачивание реальных репрессий.

Потому как рейтинги Путина очень быстро падают, по официальным данным - это уже не 76 процентов, а 48.

Законы для закрытия страны готовятся планомерно, сейчас вон закон по контр санкциям пустили через ДУМУ и думаю, что он будет принят в течении двух месяцев .

Армии на границах Европы, в основном у Украины, разворачиваются, до конца года будет развернуто 4 армии по данным нашего ГШ.

Милитаристский угар и расизм продолжают насаживаться российской пропагандой.

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Значит следующее действие, в логике развития режима, массовый поиск врагов.

И первыми попадут под эту логику иностранцы.

Только за прошлый месяц ФСБ арестовало в Москве 60 иностранцев. Это можно запросто найти в СМИ. 60 в одном городе !!!! Всех их обвинили в связях с Игил.

Окей. На днях СБУ взяло работника МО Украины, который поехал к родственникам в РФ и его там завербовала ГРУ.

К нашим гражданам повышенное внимание. И они первые пойдут под нож репрессий, уже идут. У нас сотня полит заключенных.

Но сейчас ситуация будет усиливаться, особенно в связи с противостоянием РФ с Западом и ростом протестных настроений в самой РФ.

Будут закручивать гайки.

И первые гайки лягут на шеи украинцев, которые поехали на заработки или к семьям в РФ.

К сожалению, этот процесс очень сложно остановить или предубедить, он исторический.

Мы должны понять, что то, что РФ сотворила в Солсбери, отравив Скрыпалей и других граждан ВБ, убийство Березовского и Литвиненко, то что РФ заслало группы в США для организации вмешательства в выборы, попытку переворота и убийства премьер-министра в Черногории - это ничто, по сравнению того, что они способны и делают в Украине.

Новости Путин стал жертвой пропаганды

У них в Украине есть тысячи километров бесконтрольной границы, тысячи агентов внутри страны на уровне бизнеса, военных штабов, спецслужб и сочувствующих граждан. Полное понимание ситуации, огромная возможность внедрения, отсутствие языкового барьера(даже мальчик из ФСБ выучил украинский и пришел просить полит убежище).

И нас ждут еще несколько "веселых" лет.

А теперь представьте какой уровень вербовки и арестов украинцев будет на территории самой РФ.

Поэтому, рекомендую.

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Вот Россия отзывает своих 60000 студентов из иностранных вузов....

Вот и наши, кто не хотят испытать лотерею, должны потихоньку ехать домой.

Потому как в момент "Угрожающего периода" опасно.

В момент "Подготовительного периода" - совсем плохо.

А потом Война и спрашивать не будут. За иностранцев из страны противника возьмутся также, как и за нацпредателей.

Был бы человек....

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