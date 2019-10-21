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22 октября • обновлено в 01:06
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Россия хочет повлиять на выборы в США: Цукерберг сделал заявление

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Россия, Иран и Китай собираются вмешаться в выборы президента США в 2020 году.

Такое заявление сделал основатель Facebook Марк Цукерберг в интервью NBC.

По его словам, эти страны "используют все более изощренные тактики для вмешательства в выборы".

Новости
Вмешательство в выборы США: дело получило продолжение

При этом Цукерберг заявил, что Facebook сможет защитить государство и ранее компания якобы предотвратила попытки вмешательства на выборы в Германии, Франции, Бразилии, Индии и других странах.

Марк Цукерберг

Марк Цукерберг

Как писал OBOZREVATEL, ранее западные СМИ обнародовали скандальное заявление президента США Дональда Трампа, который признался, что его не беспокоит возможное вмешательство РФ в президентские выборы, поскольку Соединенные Штаты "делали тоже самое в других странах".

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Темы
Facebook Выборы в США
Персона
Марк Цукерберг
Место
США
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