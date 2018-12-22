На конференции Путин произнес, что численность проживающего народа который он защищает 160 млн. человек.

Но в РФ проживает по оценкам Росстата 146,8 млн. человек.Это если считать и Крым. 144,5 Россия и 2,3 млн Крым. Допустим. Крым это Украина, но мы сейчас разбираем слова Путина.

160 - 146,8 = 13,2

13,2 миллиона. Кто эти люди?

Новости Кремль начал поглощение Беларуси

Беларусь – 9,5 млн.чел.

Окуппированная часть Донецкой области – 2,3 млн.чел.

Окуппированная часть Луганской области – 1,5 млн.чел.

Южная Осетия – 0,05 млн.чел.

Итого – 13,3 млн.чел.

Вот он новый Союз.

Напомню, что Беларусь и РФ подписали Военную Доктрину Союзного Государства.

Я никогда не верил Лукашенко. Что бы он не говорил - это дезинформация. Реальность же - сдача суверенитета Беларуси и создание нового СССР.

Напомню также что в 2017 году в Беларуси РФ провела масштабные учения с группировкой войск в 100000 человек - Запад-2017.

А в прошлом году ФСБ под видом любовной переписки выманила украинского парня и арестовала на территории Беларуси.

Не нужно верить словам Лукашенко. Нужно смотреть на подписанные документы и действия.

Заявление же Путина говорит о том, что он не намерен отказываться от агрессии и оккупации Украины.

Мало того, новый виток нагнетания истерии в инфополе против Украины, накопление военной техники говорят о высокой вероятности расширения этой агрессии.

Я так понимаю про Союзное государство Путин намерен говорить с новым Президентом Украины не Порошенком, как уже было им заявлено.

Если же Украина от Союзного государства откажется и продолжит свой путь в Европу и НАТО, то Россия будет принуждать нас к Союзу танками.