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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Военный журналистВсе статьи автора

Россия готовит новый Союз: Украину будут принуждать танками

6.5т

На конференции Путин произнес, что численность проживающего народа который он защищает 160 млн. человек.

Но в РФ проживает по оценкам Росстата 146,8 млн. человек.Это если считать и Крым. 144,5 Россия и 2,3 млн Крым. Допустим. Крым это Украина, но мы сейчас разбираем слова Путина.

160 - 146,8 = 13,2

13,2 миллиона. Кто эти люди?

Россия готовит новый Союз: Украину будут принуждать танками

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Кремль начал поглощение Беларуси

Беларусь – 9,5 млн.чел.

Окуппированная часть Донецкой области – 2,3 млн.чел.

Окуппированная часть Луганской области – 1,5 млн.чел.

Южная Осетия – 0,05 млн.чел.

Итого – 13,3 млн.чел.

Вот он новый Союз.

Напомню, что Беларусь и РФ подписали Военную Доктрину Союзного Государства.

Я никогда не верил Лукашенко. Что бы он не говорил - это дезинформация. Реальность же - сдача суверенитета Беларуси и создание нового СССР.

Напомню также что в 2017 году в Беларуси РФ провела масштабные учения с группировкой войск в 100000 человек - Запад-2017.

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А в прошлом году ФСБ под видом любовной переписки выманила украинского парня и арестовала на территории Беларуси.

Не нужно верить словам Лукашенко. Нужно смотреть на подписанные документы и действия.

Заявление же Путина говорит о том, что он не намерен отказываться от агрессии и оккупации Украины.

Мало того, новый виток нагнетания истерии в инфополе против Украины, накопление военной техники говорят о высокой вероятности расширения этой агрессии.

Я так понимаю про Союзное государство Путин намерен говорить с новым Президентом Украины не Порошенком, как уже было им заявлено.

Если же Украина от Союзного государства откажется и продолжит свой путь в Европу и НАТО, то Россия будет принуждать нас к Союзу танками.

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Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Мирослава Гая
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
ГЫ-ГЫ-ГЫ, кто у кого статейку спер? Гей у илларионова или наоборот? https://www.obozrevatel.com/abroad/kreml-nachal-pogloschenie-belarusi.htm Хотя в любом случае статейка доказывает тупость украинцев с памятью рыбок, раз уже в один день можно выкладывать одно и то же по два раза.
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Афанасьев Алексей, "Mы... Наша Цель" - Придурок, можно подумать, что ты в Кремле сидишь. Скотина ты безмозглая пропитанная пуйловским самодурством
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Укропы не надейтесь. Львов Волынь и Винницу в союзное государство не возьмут, даже если будут на коленях ползать и уговаривать. РФ не принуждает танками к Союзу, тех кто туда не хочет. РФ танками не даёт мешать вступить в Союз тем кто хочет. Осетины и абхазы в Россию хотят, грузины нет. Мы не принуждаем грузин вступать, мы не дали грузинам помешать это сделать абхазам и осетинам. Также будет и с укропией. Наша цель - освободить от бандеровской оккупации ту ее часть, которая является русской землёй и где население хочет в Россию. Это можно было решить мирно через референдум.но укропы выбрали войну
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