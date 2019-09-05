Новости Реклама
5 сентября • обновлено в 11:17
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Россия должна покинуть Донбасс!" США выдвинули жесткое требование Кремлю

1.7т Читать материал на украинском

Россия должна покинуть Донбасс и начать выполнять Минские соглашения, которые были подписаны ровно пять лет назад.

Такое требование озвучило посольства США в Украине в своем Twitter. Дипломаты напомнили Кремлю, что тот соглашался на немедленное прекращение огня на Донбассе.

"Агрессия России продолжается. Россия должна покинуть Донбасс и придерживаться обязательств, взятых на себя при подписании Минских соглашений", – сказано в сообщении.

Новости
Украина выдвинула России требования: стало известно о новых договоренностях в Минске

США выдвинули жесткое требование Кремлю

США выдвинули жесткое требование Кремлю

"Ведомости"

Официально Россия не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. На данный момент переговоры по урегулированию конфликта ведутся в минском (Украина – Россия – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) и нормандском (Украина – Россия – Германия – Франция) форматах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский политик, кум президента РФ Владимира Путина Дмитрий Медведев заявил, что саммит лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия и Франция) откладывается на неопределенное время.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Минские договоренности" на OBOZREVATEL.

Темы
Минские договоренности Мирные переговоры в Минске Российско-украинский конфликт
Место
США
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
6
Смешно
6
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Америка должна покинуть Сирию, Ирак, Ливию, Афганистан и Йемен!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel