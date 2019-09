"Россия должна покинуть Донбасс!" США выдвинули жесткое требование Кремлю

Россия должна покинуть Донбасс и начать выполнять Минские соглашения, которые были подписаны ровно пять лет назад.

Такое требование озвучило посольства США в Украине в своем Twitter. Дипломаты напомнили Кремлю, что тот соглашался на немедленное прекращение огня на Донбассе.

"Агрессия России продолжается. Россия должна покинуть Донбасс и придерживаться обязательств, взятых на себя при подписании Минских соглашений", – сказано в сообщении.

Официально Россия не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. На данный момент переговоры по урегулированию конфликта ведутся в минском (Украина – Россия – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) и нормандском (Украина – Россия – Германия – Франция) форматах.

Five years ago today, Russia signed the Minsk Protocol agreeing to an immediate ceasefire in the Donbas. Russia’s aggression continues. Russia must withdraw from the Donbas and live up to the commitments it made when signing the Minsk agreements.