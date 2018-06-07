Смотрю краем глаза прямую линию с Путиным (что скажет на этот раз про Донбасс?), а там опять какой-то мужик на коленях стоит и что-то просит. Видимо, это новый флешмоб - падать на колени перед барином всей страной. За последние дни читаю уже про третий подобный случай.

Ничего не понимаю. То говорили, что Россия при Путине наконец-то встала с колен, а как почитаешь новости - так почему-то у них все на коленях. Какая-то невыразимая дикость. Даже не знаю, в какой стране ещё сегодня так принято. Может быть, в Африке где-то...

Смотришь на это - и сразу понятно, почему они так ненавидят Майдан. Привыкший стоять на коленях всегда будет ненавидеть того, кто отказался встать рядом и разделить унижение. Все-таки, очень здорово, что мы дрейфуем в разных направлениях.