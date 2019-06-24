"Россия действует похоже": международник сравнил "ДНР" и Приднестровье

Россия оторвала часть территории от Украины и Молдовы похожими методами, но между псевдореспубликами "Л/ДНР" и Приднестровьем есть значительные отличия.

Об этом рассказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам международных отношений Андрей Бузаров. По его словам, на ситуацию в Приднестровье Кремлю влиять сложней, чем на Донбассе.

"У Приднестровья отношения с Молдовой очень необычные, нельзя сравнивать с отношениями "ДНР" и Украины. Машины с приднестровскими номерами свободно ездят по территории Молдовы. Это легализировано", – рассказал он.

По словам эксперта, в Приднестровье уровень интеграции очень высокий, но Россия сопротивляется возвращению непризнанной республики – "ей нужно держать этот кусочек как сферу влияния на Молдову".

"Нам нужно многие процессы сравнивать с ними, потому что Россия в той или иной степени действует похоже и на Донбассе, и в Молдове, и в Грузии. 20 лет назад в Молдове никто не представлял, что из Приднестровья будут заезжать со своими эмблемами, а сейчас это было сделано как этап интеграции, которая не случилась и вряд ли случится", – отметил Бузаров.

"Не думаю, что Россия откажется от своего влияния в Приднестровье. Там стоят российские миротворцы. Их немного, около 700 человек, но они есть, и они там юридически правильно. Если их тронешь, россияне скажут – нельзя", – подчеркнул он.

Международник также сообщил, что по всему Приднестровью, в магазинах Тирасполя, Бендер и других городов, представлена украинская продукция, российской там нет. Украина поставляет туда товары по согласованию с Кишиневом, при этом признавая Приднестровье частью Молдовы.

"У республики Молдовы нет границ с РФ, здесь россиянам сложнее влиять в отличие от Украины, где у них есть прямое влияние на Крым и Донбасс. Россия в принципе хочет сохранить влияние, начиная от Ростова, Донбасса, юго-восточной части Украины, аж до Приднестровья, граничащего с Одесской областью. Это влияние по всему югу Украины и Бессарабии – принципиальный момент для россиян", – пояснил Бузаров.

Приднестровье vectornews.eu

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Молдовы Кишиневе 9 июня люди вышли на ночной протест против парламентского кризиса и назначения Кабинета министров, а позже был отстранен президент Игорь Додон. Противники президента обвиняют главу государства в продвижении проекта федерализации страны и в получении финансирования от России.

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