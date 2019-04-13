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Россия бросила ударную группировку кораблей против НАТО: что происходит

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Корабли Черноморского флота России вышли из пункта базирования для усиления группировки в Черном море. Эти маневры осуществляются на фоне учений НАТО.

В частности, группировка суден усилена большим ракетным катером "Шуя", малым ракетным катером Р-60 и малым противолодочным кораблём "Суздалец", передает "Говорит Москва".

Заявлено, что они "будут контролировать и мониторить" обстановку на фоне учения объединённых военно-морских сил НАТО "Морской щит".

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Россия бросила ударную группировку кораблей против НАТО: что происходит

ТАСС

Отметим, что учения проходят в юго-западной части Чёрного моря. В них задействованы корабли и авиация США, Болгарии, Греции, Канады, Нидерландов, Румынии и других стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта стало известно, что ударная группировка кораблей НАТО зашла в Черное море.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
Россия
Тег
Черное море
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
ЧМ и за "советов" был больше для парадов, а сегодня... Те, кто в теме понимают.
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Все корабли черноморского флота - это ржавое консервное старьё, место которому в металлургических печах. Этим металлолом даже напугать НАТОвцев не получится. Утырок пУтин вместе со своим паркетным воякой Шойгу довели армию до развала и нищеты, где солдаты вынуждены сдавать свой зад в аренду сексуально озабоченным геям-офицерам за определенную плату. Стыд и позор такой армии!
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Semenov Igor
Semenov Igor
Будет на чем реально "потренероваться" нашим кораблям и расчетам....
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Semenov Igor, да, металлолом росчерноморфлота - хорошие мишени для современных НАТОвских кораблей.
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