"Пора возвращаться домой": российский политик призвал Путина закончить войну в Украине

Российский политик, бывший депутат Государственной думы России Евгений Ройзман заявил, что Россия должна убрать свои войска с территорий чужих государств, включая Украину.

Кроме того, он возмутился политикой президента РФ Владимира Путина, который постоянно придумывает России новых врагов. Свою категоричную позицию Ройзман озвучил в интервью "Эхо Москвы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Комментируя скандал, спровоцированный обвинениями Путина Польши в развязывании Второй мировой войны, политик отметил, что знание истории – не самая сильная сторона лидера страны-агрессора.

"Конечно, немножечко неловко иногда за этим наблюдать. Обратите внимание, у нас потихоньку смещаются вражеские центры. Вот была Украина, потом появились претензии к Беларуси. Там появились претензии к Прибалтике. Сейчас появляются претензии к Польше. Вот так ходим по кругу. Мне вообще все это не нравится", – сказал Ройзман.

После этих слов ведущий эфира попытался возразить ему, выразив мнение, что Россия якобы действительно находится в кольце врагов. Но Ройзман в ответ жестко осудил страну-агрессора за вторжение на чужие территории.

"Я на самом деле считаю, что нам надо заканчивать с агрессией в Украине, нам надо заканчивать историю с Сирией, историю с Африкой, возвращаться в свою страну. Все, пришло время вернуться домой и заниматься своей страной", – сказал политик.

Он добавил, что считает правильным не обращать внимание на геополитику и привел пример из российской истории.

Война России в Украине news.bigmir.net

"Была очень красивая история. В свое время Екатерина II, Потемкин и Никита Панин — совещание идет — разговаривают между собой. И Екатерина говорит: "В Персии восстание против власти очень серьезное". Потемкин говорит: "Нам это выгодно. Мы должны поддержать". А Никита Панин говорит: "Нет, такая политика мне не нравится". То есть совершенно разные позиции. И уже тогда смотрели, что хорошо и что нехорошо", – попытался он объяснить свою критику российской агрессии во многих странах мира.

Ведущий в свою очередь, спросил у Ройзмана, почему он уверен в том, что сейчас в окружении Путина нет людей, которые ему готовы озвучить полярные точки зрения. Но политик отбросил вероятность такого сценария.

"Есть ощущение, что в окружении только силовики, которым нравятся парады, нравятся танки. В русской истории уже такое было. Никогда в жизни это не доводило до добра", – предупредил Ройзман.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Путин заявил, что посол Польши в Германии накануне начала Второй мировой войны якобы обещал поставить памятник Гитлеру за решение "еврейского вопроса".

Министерство иностранных дел Польши в ответ на скандальное высказывание президента Путина о предыстории начала Второй мировой войны заявило, что российские власти перекручивают реальную историческую картину.

В заявлении ведомства сказано, что российская сторона "ссылается на пропагандистские послания сталинской эпохи, которые уже были осуждены даже советским лидером Никитой Хрущевым".

Позже посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что виновниками начала Второй мировой войны были лидер нацистов Адольф Гитлер и советский диктатор Иосиф Сталин, чем вызвала волну возмущения в стране-агрессоре.

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