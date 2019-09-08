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9 сентября • обновлено в 11:07
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Российский министр попал в международный скандал из-за нацистов: в чем дело

7.6т Читать материал на украинском

Министр культуры России Владимир Мединский попал в громкий международный скандал. Он назвал главу администрации района Прага-6 (Чешская Республика) Ондржея Колара "гауляйтером" (лидером регионального отделения нацистской партии НСДАП).

Как сообщила "Европейьска правда" со ссылкой на Actualту.cz, причиной стал монумент маршалу Ивану Коневу в Праге. Дело в том, что традиционно памятник обливают краской перед годовщиной советского вторжения в Чехословакию в 1968 году.

Однако недавно глава администрации Прага-6, где расположен монумент, заявил, что нецелесообразно восстанавливать его после обливания и предложил посольству России забрать памятник на свою территорию.

Российский министр попал в скандал из-за нацистов

Российский министр попал в скандал из-за нацистов

"Так мог сделать только местный гауляйтер", – сказал в ответ на это российский министр.

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Также он выразил надежду, что президент Чехии Милош Земан, известный своими пророссийскими настроениями, решит ситуацию в пользу сохранения монумента. Представитель чешского лидера Иржи Овчарек поддержал Мединского и заявил, что Земан "понимает его возмущение".

Однако правительство Чехии отреагировало совсем по-другому. В частности, министр иностранных дел Томаш Петричек сказал, что страна будет требовать официального извинения от РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали скандальную аудиозапись, на которой начальник управления пресс-службы губернатора Иркутской области России грубо высказалась о жертвах наводнения.

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Персона
Владимир Мединский
Место
Россия
Тег
скандалы
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Голдобин Алексей
Голдобин Алексей
Ну и забрали бы своего мясника.
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hunt andres
hunt andres
Прав Мединский. Да и в скандал, скорее, попал гауляйтер Прага-6, а не он)
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Махов Макс
Махов Макс
]{ацап умом не блещет. Даже если он фюрер ]{ацапскава рейха. Бгггггаааа
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