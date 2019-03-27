Российских журналистов и дипломатов не пустили на суд в Литве: что известно 

Российских представителей СМИ не пустили на заседание суда по делу о событиях в Вильнюсе в 1991 году. Речь идет о столкновениях у телецентра, которые произошли 28 лет назад между сторонниками независимости республики и полицией.

В частности, было отказано в допуске журналистам РИА Новости, Первого канала, RT, "Известий", "Пятого канала", передают РИА Новости.

Кроме того, сотрудников российского посольства также не пустили на заседание, сообщил пресс-атташе дипмиссии Александр Кудрявцев.

"Собирался приехать посол Александр Удальцов, но ему тоже отказали. Сказали, что мест нет", — добавил он.

Удальцов, в свою очередь, назвал безобразием недопуск дипломатов на суд.

Дело о событиях 13 января 1991 года

Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики в марте 1990-го, однако власти СССР назвали это решение противоречащим конституции и незаконным. В начале 1991 года в Литве прошли акции протеста, в страну перебросили бойцов спецподразделений.

В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса для обеспечения общественного порядка. При столкновениях у телецентра погибли 14 человек, более 600 были ранены.

В 2016 году в Литве начался судебный процесс по "делу о событиях 13 января". Как утверждает прокуратура страны, протестующие, которые погибли при столкновениях у Вильнюсской телебашни в 1991-м, были убиты советскими солдатами.

Среди подсудимых — два россиянина: Юрий Мель, задержанный в Литве в 2014 году, и Геннадий Иванов — бывший военный. Обвинение требовало приговорить Меля к 16 годам с учетом срока ареста с 2014-го, Иванова — к 12 годам.

wikimedia

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чехия не пустила российского дипломата, в России остро отреагировали на этот инцидент.

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