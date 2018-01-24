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Дмитрий Гудков
Дмитрий Гудков
Российский политик, экс-депутат Госдумы РоссииВсе статьи автора

Цензоров можно поздравить: почему запретили фильм про Сталина?

4.4т

Они запретили "Смерть Сталина". Они решают, как нужно жить остальной стране. И знаете, тут ведь проблема не конкретно в тех, кто так решил, а в принципе. Поколенческом и культурном.

В том самом 53-м году, когда испустил дыхание Чейн-Стокса их любимый усатый вождь, запрет был очень эффективен. Им, на самом деле, можно было бороться с людьми. Класть фильмы на полку, вырезать страницы из энциклопедий, а в ответ слышать только шелестящее "Рукописи не горят!"

Но прошли десятилетия, сменилась страна, и оказалось, что на самом деле – не горят. И мы – выросшие на этом знании – смотрим округлившимися от удивления глазами на них, которые все пытаются жечь.

Анна Каренина очень хотела остановить поезд, но ей почему-то не удалось.

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Эти запретители – они не только про возраст. Можно быть любого возраста – и жить в 30-е годы. А скольких я знаю пожилых людей родом из XXI века. Кстати, в той же Думе, среди чиновников – там тоже много вполне себе моих современников. Робких, затаившихся, но, простите, охреневающих.

И задача у нас сейчас одна: транзит власти должен быть прежде всего транзитом к другому поколению. Которое не может представить себе, что такое "запрет". Как можно запретить мне высказывать мнение? Как можно запретить читать книгу? Или что – та же "Смерть Сталина" не появится вскоре на торрентах?

Нет, питекантроп, конечно, может своей дубиной оставить вмятину на звездолете – но это будет его единственный след в истории. Нынешних цензоров могу поздравить: вы его уже оставили. А теперь, пожалуйста, осторожно положите дубины и отойдите на свалку истории.

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Автор
Дмитрий ГудковДмитрий Гудков
Темы
Російська пропагандароссийская пропаганда
Персона
Иосиф Сталин
Место
Россия
Объект
пропаганда
Источник
Источник:Facebook Дмитрия Гудкова
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