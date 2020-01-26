Российские дипломаты, которые были объявлены персонами нон-грата, покинули территорию Болгарии.

Об этом "Интерфаксу" сообщили в посольстве РФ в Софии. Один из дипломатов, по версии следователей, с 2017 года занимался сбором данных о выборах в Болгарии. Второй с 2018 года собирал информацию, связанную с энергетикой.

Напомним, что 24 января болгарские власти приняли решение о выдворении из страны дипломата посольства и сотрудника торгового представительства Российской Федерации в Болгарии.

Российских шпионов выдворили из Болгарии censor.net.ua

По сообщениям местных СМИ, прокуратура Болгарии выявила двух дипломатов из РФ, занимавшихся, по данным Софии, шпионажем. При этом болгарские судебные власти пояснили, что у обоих есть дипломатическая неприкосновенность, и поэтому предъявить им обвинения нельзя.

В Москве расценили выдворение двух россиян из Софии как недружественный провокационный шаг болгарских властей и предупредили об ответных мерах.

Как писал OBOZREVATEL, 23 января, Генеральная прокуратура Болгарии сообщила, что в покушении на убийство в 2015 году владельца оружейного завода "Дунарит" Емельяна Гебрева и двух других людей обвиняются трое граждан России. Вероятно, для преступления использовался яд "Новичок".

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