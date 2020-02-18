Российские СМИ разогнали циничный фейк о MH17: их разоблачили

Российские пропагандистские СМИ утром 18 февраля массово распространили провокационные данные якобы разведки касательно расследования крушения MH17 на Донбассе.

В них утверждается, что в районе авиакатастрофы якобы не обнаружили ни одного "Бука". В то же время эти данные тут же разоблачил на своей странице в Facebook фотокорреспондент Василий Максимов.

Крушение MH17 УНН

Что наврали в России

Некий голландский журналист и автор фильма о трагедии MH17 на Донбассе Макс Ван дер Верфф показал в сети документы неизвестного происхождения, в которых указано без каких-либо подтверждений следующее:

"MH17 пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы "Бук-М1".

Российские СМИ безосновательно представили эти записи, как заключение разведки.

Фейковые документы якобы разведки

Фейковые документы якобы разведки

Фейковые документы якобы разведки

Фейковые документы якобы разведки

В чем ложь

Свет на эту всю ситуацию пролил фотокорреспондент Максимов. Он также показал, откуда растут ноги этого фейка. По его словам, есть такая бывшая "журналистка" канала RT Яна Ерлашова, которая ушла оттуда, чтобы заняться "независимой журналистикой". Именно она вместе с Максом Ван дер Верффом и основала сообщество, которое потом опубликовало фейковые данные.

"Яна давно и серьезно озабочена тем, чтобы доказать непричастность РФ к гибели рейса MH-17 на Донбассе вечером 17 февраля 2020 года. Яна выкладывает на собственный ресурс (с почтой на Яндексе) некие сканы документов", - написал он.

И пояснил:

"Документы примерно ни о чем, но речь не об этом. Мне (тупому нажимателю на кнопку фотокамеры) хватило примерно 10 минут, чтобы раскопать, что за источник, и откуда уши растут. Новостникам не хватило, видимо. Но агрессивная военная пропаганда работает именно так".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее прозвучало мнение о том, что катастрофа рейса MH17 на Донбассе в 2014 году спасла Украину от готовящегося масштабного вторжения войск России.

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