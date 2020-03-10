Российские самолеты перехватили возле Аляски: опубликованы фото

Канадские истребители CF-18 и американские F-22 у побережья Аляски перехватили российские самолеты-разведчики Ту-142.
Как передает CNN со ссылкой на представителей Североамериканского командования аэрокосмической обороны, россияне не нарушали воздушное пространство стран, но провели в районе Аляски около четырех часов.
Самолёты оставались в международном воздушном пространстве и приблизились на расстояние менее 100 км к побережью полуострова.
twitter.com/NORADCommand
twitter.com/NORADCommand
twitter.com/NORADCommand
Как писал OBOZREVATEL, минувшим летом в США заявили о дерзкой провокации России. Тогда так же два противолодочных самолета-разведчика приблизились к Аляске.
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