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11 марта • обновлено в 00:25
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Российские самолеты перехватили возле Аляски: опубликованы фото

1.6т
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Канадские истребители CF-18 и американские F-22 у побережья Аляски перехватили российские самолеты-разведчики Ту-142.

Как передает CNN со ссылкой на представителей Североамериканского командования аэрокосмической обороны, россияне не нарушали воздушное пространство стран, но провели в районе Аляски около четырех часов.

Самолёты оставались в международном воздушном пространстве и приблизились на расстояние менее 100 км к побережью полуострова.

Российские самолеты перехватили возле Аляски. Фото

twitter.com/NORADCommand

Российские самолеты перехватили возле Аляски. Фото

twitter.com/NORADCommand

Российские самолеты перехватили возле Аляски. Фото

twitter.com/NORADCommand

Как писал OBOZREVATEL, минувшим летом в США заявили о дерзкой провокации России. Тогда так же два противолодочных самолета-разведчика приблизились к Аляске.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
США
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Совковое старьё погоняли у важдя рашанцев только мультики в запасе
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