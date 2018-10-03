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ПолитикаЭкономика
Владимир Милов
Владимир Милов
Российский политикВсе статьи автора

Российская армия увеличила количество срочников: причины

2.5т

Ну вот идут сейчас данные по осеннему призыву - 132,5 тысяч призывают, всего порядка 250 тысяч призывников служит в армии. Контрактников - уже 400 тысяч, все время объявляют планы вот-вот довести до 500 тысяч. Денег в военном бюджете - жопой ешь, только треть военного бюджета идет собственно на армию (остальное - на ВПК).

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Почему в таких условиях я столько лет уже слышу идиотские стенания о том, что якобы "Россия никак не может себе позволить перейти на контрактную армию", решительно непонятно. Да уже почти перешли, плюс Путин недавно высказывался в том духе, что число контрактников неизбежно будет увеличиваться, потому что срочники не в состоянии обслуживать современную сложную военную технику. Боеспособность у призывников нулевая.

Почему призыв не отменить-то???

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Автор
Владимир МиловВладимир Милов
Тема
Российская военная угроза
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Владимира Милова
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Soin Sergii
Soin Sergii
А Путя хочет побольше молодёжи угробить. Его жаба заедает, что ему, с его миллиардами, скоро подыхать, а им жить и жить. Вот и пытается побольше долбоюношей - "русских солдат" задвухсотить.
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