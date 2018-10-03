Ну вот идут сейчас данные по осеннему призыву - 132,5 тысяч призывают, всего порядка 250 тысяч призывников служит в армии. Контрактников - уже 400 тысяч, все время объявляют планы вот-вот довести до 500 тысяч. Денег в военном бюджете - жопой ешь, только треть военного бюджета идет собственно на армию (остальное - на ВПК).

Почему в таких условиях я столько лет уже слышу идиотские стенания о том, что якобы "Россия никак не может себе позволить перейти на контрактную армию", решительно непонятно. Да уже почти перешли, плюс Путин недавно высказывался в том духе, что число контрактников неизбежно будет увеличиваться, потому что срочники не в состоянии обслуживать современную сложную военную технику. Боеспособность у призывников нулевая.

Почему призыв не отменить-то???