"России вообще не будет": Путин назвал условие

Россия и ее народ всегда будут отстаивать суверенитет, в противном случае государства не будет вообще.

Об этом, называя приоритетные направления развития, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, пишет РИА Новости.

"Я исхожу из того, что Россия либо будет суверенной, либо её вообще не будет. И конечно, российский народ всегда выберет первое", — сказал Путин.

Также он заявил, что санкции не заставят Москву отказаться от защиты своих интересов. При этом президент РФ выразил надежду на то, что "здравый смысл восторжествует, все незаконные ограничения, вредные для развития мировой экономики, будут постепенно сниматься", а отношения со всеми партнерами, включая США, нормализуются.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин сообщил, что за четыре года действия антироссийских санкций торговый оборот РФ и ЕС снизился более чем на 150 млрд долларов.