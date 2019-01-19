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России не понравится: ракетный эсминец США направился в Черное море

1.9тЧитать материал на украинском

В субботу, 19 января, ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук" (USS Donald Cook DDG75) начал транзит через пролив Дарданеллы по пути к Черному морю.

Об этом сообщает пресс-служба командования Шестого флота Военно-морских сил США. Указывается, что военный корабль должен провести операцию по обеспечению безопасности на море с целью укрепления морской стабильности в Черноморском регионе.

"Наш визит продемонстрирует взаимодействие ВМС в достижении общих целей безопасности в этом регионе", — отметил капитан эсминца коммандер Мэттью Дж. Пауэлл.

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"ВМС США регулярно действуют в Черном море в соответствии с Конвенцией Монтрё и международным правом", — подчеркивается в сообщении.

Эсминец "Дональд Кук" назван в честь участника вьетнамской войны и полковника американской морской пехоты. Он представляет собой эскадренный миноносец четвертого поколения, его главное оружие — управляемые крылатые ракеты "Томагавк". Их дальность полета составляет до 2,5 тыс. км. Кроме того, на борту эсминца находится артиллерийское вооружение, в частности 127-мм пушка "Марк 45".

Отметим, этот американский военный корабль является активным участником международных учений "Си Бриз" (Sea Breeze).

USS Donald Cook

USS Donald Cook

public.navy.mil

Как писал OBOZREVATEL, утром 19 декабря разведывательный корабль Королевского флота Великобритании HMS Echo (H87) пришвартовался у причала Одесского морского порта.

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Тема
Обострение в Азовском море
Теги
Черное моревоенная техникаСШАРоссияУкраина
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А украине понравится?
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Петров Игорь
Петров Игорь
...а не тот ли этот Кук,которого,как ссали кипятком лапти,напугала ржавая керосинка Су-34 в 2014 году..?там потом все уволились ,а сам эсминец отказался ходить в черное море?..щас начнется ватная диарея.
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Проходил мимо
Проходил мимо
О, старый знакомый) Команду уже новую набрали?)
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