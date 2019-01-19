России не понравится: ракетный эсминец США направился в Черное море

В субботу, 19 января, ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук" (USS Donald Cook DDG75) начал транзит через пролив Дарданеллы по пути к Черному морю.

Об этом сообщает пресс-служба командования Шестого флота Военно-морских сил США. Указывается, что военный корабль должен провести операцию по обеспечению безопасности на море с целью укрепления морской стабильности в Черноморском регионе.

"Наш визит продемонстрирует взаимодействие ВМС в достижении общих целей безопасности в этом регионе", — отметил капитан эсминца коммандер Мэттью Дж. Пауэлл.

"ВМС США регулярно действуют в Черном море в соответствии с Конвенцией Монтрё и международным правом", — подчеркивается в сообщении.

Эсминец "Дональд Кук" назван в честь участника вьетнамской войны и полковника американской морской пехоты. Он представляет собой эскадренный миноносец четвертого поколения, его главное оружие — управляемые крылатые ракеты "Томагавк". Их дальность полета составляет до 2,5 тыс. км. Кроме того, на борту эсминца находится артиллерийское вооружение, в частности 127-мм пушка "Марк 45".

Отметим, этот американский военный корабль является активным участником международных учений "Си Бриз" (Sea Breeze).

USS Donald Cook public.navy.mil

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