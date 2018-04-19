А хотите в двух абзацах расскажу, почему в России революции не будет? Никакой зауми. Все предельно просто.
У Украины есть враг. С которым Украина воюет. По-настоящему. И именно поэтому она обязательно победит.
А у российской либеральной всескорбящей оппозиции нет врага. Она готова дружить со всеми. С кем угодно. Готова целовать в жопу доверенное лицо, подписанта Крымнаша, только потому, что он озвучил котика в мультике. Брать премии из рук узурпационного правительства. Входить в их органы управления. Становиться депутатами, мерами, губернаторами, гауляйтерами, сотрудниками комендатур. Соревноваться друг с другом за получение этих должностей, бог ты мой! Пожимать им ручки. Принимать от них должности.
Борясь с Собяниным, взять из рук Собянина голоса муниципальных депутатов - это, конечно, до сих пор непревзойденная вершина "протеста".
У вас нет врагов, друзья мои. Вам просто некого побеждать.
Вы любите поминать Ганди и Манделу, но Ганди отвалдохал бы вас посохом по голове за такой протест. Он звал к гражданскому неповиновению, неисполнению законов, стачкам, блокаде, бойкотам.
А Мандела вообще призывал убивать белых фермеров и жечь их дома, на секундочку так.
Вы же готовы целовать в жопу любого упыря.
Вы говорите, что эти выборы нелегитимны, потому что не допущен Навальный. А если бы был допущен - всё, вы бы согласились с их легитимизацией?
Нет у вас никакого ни Ганди, ни Манделы.
Это не Украина, не Россия.
Это России еще до Украины, как ползком до Пекина.
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