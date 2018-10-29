Резонансное убийство Хашогги: в деле раскрылся важный нюанс

За три недели до убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Турции британская разведка МI-6 получила информацию о планировании операции.

Британцы уговаривали саудовцев отказаться от задуманного, однако те предупреждение проигнорировали, сообщили источники издания The Daily Express.

По их информации, Центр правительственной связи Великобритании перехватил переговоры сотрудников саудовской разведки. Первоначально было не до конца понятно, что именно планируется, однако позднее удалось получить новые данные.

"Среди деталей были приказы схватить Хашогги и вернуть его в Саудовскую Аравию для допроса. Тем не менее оставалась возможность для альтернативных методов", — рассказал источник издания.

Джамаль Хашогги

Источники сообщили, что сотрудникам спецслужб позволили "действовать по ситуации", если с журналистом возникнут проблемы.

Издание отмечает, что приказ шел из королевского окружения, однако связать его именно с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом невозможно.

По словам близких к Хашогги людей, журналист собирался рассекретить данные об использовании химического оружия саудовской армией в Йемене.

"Он был несчастлив и нервничал. Когда я спросил его, почему волнуется, он не очень хотел отвечать, но все равно сказал мне, что получает свидетельства использования Саудовской Аравией химического оружия", — рассказал друг Хашогги.

По его словам, журналист намеревался получить документальное подтверждение этих фактов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хашогги числился без вести пропавшимпосле того, как зашел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября.

Позже появилась информация, что он был жестоко убит на территории диппредставительства: во время издевательств Хашогги отрезали пальцы, ввели вещество, которое заставило его замолчать, а затем расчленили. Фрагменты тела журналиста нашли в колодце возле резиденции генконсула.

Турция заявила, что получила записи убийства с Apple Watch журналиста.