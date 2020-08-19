Режиму диктатора Лукашенко пришел конец, – глава Бундестага

Глава Бундестага Германии Вольфганг Шойбле выразил мнение, что режиму Александра Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, пришел конец. Кроме того, он призвал его прекратить насилие против мирных протестующих.

"Когда диктатору приходит конец, лучше всего найти способ отказаться от дальнейшего насилия", – сказал немецкий политик в интервью DW.

Кроме того, Шойбле подчеркнул, что Европа должна со всей четкостью продемонстрировать, что использует все свои возможности для того чтобы настаивать на соблюдении прав человека, демократии и отказе от насилия.

При этом он акцентировал внимание на том, что ЕС не желает перераспределения сфер влияния, а всего лишь осознает свою ответственность – в том числе за соседей.

"Когда выступают за права человека, принцип ненасилия, демократию, то это направлено не против кого-либо", – заверил глава Бундестага.

Подытоживая, он подчеркнул, что ситуация в Беларуси должна быть урегулирована ненасильственными методами.

"Для диктатора в Беларуси было бы разумным наконец осознать, что кадры с демонстраций, в том числе тех, которые он попытался организовать, говорят сами за себя", – резюмировал немецкий политик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в ЕС заявили, что выборы президента Беларуси не были свободными и справедливыми, а в отношении ответственных за полицейское насилие на протестах могут ввести санкции.

А лидеры ведущих партий Европейского парламента не признают выборы в Беларуси и считают Лукашенко персоной нон грата в ЕС.

Напомним, легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение общественностью и наблюдателями.

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