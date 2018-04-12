Решающие дни: историк оценил шансы начала Третьей мировой войны

Мир застыл в ожидании ответного военного удара сил западной коалиции по Сирии за недавнее применение химического оружия в сирийской Думе.

Доктор исторических наук Андрей Зубов в блоге на "Обозревателе" предположил, отважится ли Запад на радикальный ответ или все обойдется запугиванием президента Сирии Башара Асада и его союзников – России и Ирана.

"Очевидно, речь уже идет не о запугивании. Запад вообще таких слов на ветер не бросает. Сейчас скорее вопрос не в том – нанесут удар или не нанесут. Удар, очевидно, что нанесут, если вдруг сейчас неожиданно Асад не подаст в отставку. Самый главный вопрос – куда этот удар нанесут. Идут переговоры российских и натовских военных о чисто военных моментах этой операции, чтобы, видимо, под удар не попали новейшие образцы российской военной техники и люди", - допустил он.

По словам Зубова, если удар будет нанесен по сирийским базам или даже по штабу в Дамаске, это абсолютно бессмысленно.

При этом, по его мнению, если же Запад нанесет удар по сирийским российским базам, это означает, что может начаться мировая война.

"Другое дело, Путин не раз показывал, что боится отвечать Америке, как бы там ни было. Когда в прошлом году в апреле американцы крылатыми ракетами "томагавк" обстреляли военно-воздушную базу, он ничего не ответил. Или когда американцами были уничтожены вагнеровцы на Евфрате в феврале – он тоже ничего не ответил. По всей видимости, он прекрасно понимает, кому можно давать отпор, а кому нельзя. Этому его с детства научили. Тем более, он очень беспокоится за свою жизнь. Даже в Кемерово не вышел к народу, боялся, что кто-то в него чем-то кинет или что-то скажет, не говоря уже о том, что выстрелит. Даже в церкви вокруг Путина не обычные молящиеся, а только агенты ФСБ, переодетые в теток и дядек", - добавил Зубков.

По словам историка, шанс, что он ответит ядерным ударом или каким-то другим мощным ударом, утопит американские корабли, например, - очень маловероятен, но он есть.

"Готов ли Запад идти на такой риск? В том-то и дело. Сейчас проблема читается так: или Запад делает чисто символические действия, которые ничего не меняют. Как не изменили прошлогодние удары "томагавками" по сирийской военно-воздушной базе или Запад делает более существенные действия, но которые, безусловно, все меняют. После уничтожения российских баз ни о русском присутствии, ни об Асаде в Сирии речь идти не может. Но такие удары ставят мир в опасность пусть небольшую, пусть это 5% из ста – глобальной ядерной войны. Тем более, что Путин же предупредил в своей предвыборной речи, что он первым применит ядерное оружие, если России и ее союзники будут в опасности. Помните эти слова: зачем вам такой мир, если в нем нет России?" - резюмировал Зубов.

Как сообщал "Обозреватель", Россия привела войска в состояние боевой готовности.