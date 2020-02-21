Сотрудники разведывательных служб США заявили, что имеют данные, согласно которым Россия уже начала вмешиваться в ход выборов 2020 года.

В докладе, предоставленном палате представителей, указано, что их цель – переизбрание Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с докладом.

Отмечается, что Москва пытается подорвать доверие к американской избирательной системе в ходе кампании этого года. Разведка уверена, что Россия будет активно вмешиваться в праймериз демократов, а также в общий ход выборов.

Дональд Трамп и Владимир Путин ВВС

Уже сейчас заметны усилия российских спецслужб. В частности, они якобы заставляют американцев

распространять дезинформацию так, чтобы обойти механизмы соцсетей, запрещающие фейковые сообщения.

По их сведениям, российские хакеры также планируют кибератаки, которые будут выглядеть так, будто их проводят из Тегерана.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в американских СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп предлагал помилованиеоснователю портала Wikileaks Джулиану Ассанжу в обмен на его заявление о непричастности России к взлому серверов Демократической партии. В Белом доме назвали это "полной чушью".

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