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Разведка США озвучила проблемы Путина после победы на "выборах"

10.4тЧитать новость на украинском

После очередной "победы" на выборах президента России Владимиру Путину предстоит сделать трудный выбор, чтобы уберечь свою страну, в первую очередь, и самому удержаться у власти.

Об этом говорится в отчете американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.

"Застой в российской экономике и растущая нищета являются главной заботой людей. Кроме того, страну охватывает смена поколений, и новое поколение ищет, кто бы представлял его интересы системе. Москва также сталкивается с усилением давления из-за рубежа, поскольку США и Европа продолжают вводить санкции в отношении России, а, в свою очередь, РФ расширяет свое присутствие по всему миру", - говорится в отчете, который публикует "Апостроф".

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Но при этом Кремлю нужно расставить приоритеты в ближайшие месяцы и годы, поскольку его финансовые ресурсы все более ограничены.

"Путин должен найти баланс между своим желанием укрепить влияние России на международной арене и обещанием сохранить стабильную Россию для своего народа. Его способность эффективно сдержать недовольство внутри страны (и сделать трудный выбор для будущего России) будет зависеть от степени достоверности результатов воскресных выборов", - добавили в Stratfor.

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Как сообщал "Обозреватель", президент Петр Порошенко выступил с жестким заявлением по выборам Путина в Крыму.

Ранее Евросоюз официально заявил, что не признает результаты выборов президента РФ в Крыму.

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Темы
Выборы в РоссииСанкции против России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Объект
Stratfor
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