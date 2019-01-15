Разведчик США пронесся над Крымом и Донбассом: что известно

Беспилотный летательный аппарат военно-воздушных сил США RQ-4B Global Hawk совершил разведывательный полет вдоль линии соприкосновения на Донбассе и вблизи аннексированного Крыма.

Об этом сообщает "Украинский милитарный портал". Дрон курсировал над отдельными районами Донецкой и Луганской областей около 6 часов.

Отмечается, что маршрут беспилотника начался с военной базы Сигонелла в Италии в 6 утра. "В 7:30 он зашел в воздушное пространство Украины и через час начал осуществление полета на Донбассе", – говорится в сообщении.

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Во время полета над Донбассом Карта: PlaneRadar

При этом, БПЛА все время оставался в пределах территории, подконтрольной украинским властям. Около 15:30 RQ-4B Global Hawk изменил курс и направился для выполнения задания вблизи оккупированного Крымского полуострова.

Дрон вблизи оккупированного Крыма Фото: PlaneRadar

RQ-4 Global Hawk – стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США, оборудованный комплексом радиоэлектронной разведки.

RQ-4 Global Hawk rusfact.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее над Крымом провел разведывательную миссию военный самолет США.

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