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Разведчик США пронесся над Крымом и Донбассом: что известно

2.1тЧитать материал на украинском

Беспилотный летательный аппарат военно-воздушных сил США RQ-4B Global Hawk совершил разведывательный полет вдоль линии соприкосновения на Донбассе и вблизи аннексированного Крыма.

Об этом сообщает "Украинский милитарный портал". Дрон курсировал над отдельными районами Донецкой и Луганской областей около 6 часов.

Отмечается, что маршрут беспилотника начался с военной базы Сигонелла в Италии в 6 утра. "В 7:30 он зашел в воздушное пространство Украины и через час начал осуществление полета на Донбассе", – говорится в сообщении.

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Разведчик и самолет ВМС США вылетели к берегам России и Крыма
Во время полета над Донбассом

Во время полета над Донбассом

Карта: PlaneRadar

При этом, БПЛА все время оставался в пределах территории, подконтрольной украинским властям. Около 15:30 RQ-4B Global Hawk изменил курс и направился для выполнения задания вблизи оккупированного Крымского полуострова.

Дрон вблизи оккупированного Крыма

Дрон вблизи оккупированного Крыма

Фото: PlaneRadar

RQ-4 Global Hawk – стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США, оборудованный комплексом радиоэлектронной разведки.

RQ-4 Global Hawk

RQ-4 Global Hawk

rusfact.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее над Крымом провел разведывательную миссию военный самолет США.

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Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости Крыма
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Столяр Александр
Столяр Александр
Ух сколько кацапни из Племени Людоедов набежало... Но ругать кацапов не должны мы То их беда а не вина У Бога не хватило глины И Бог их сделал ...из говна.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Пронясся над Крымом не заходя в воздушное пространство над полуостровом! Вы там хоть разберитесь что значит "над" и чем это отличается от "вблизи"!
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CARGO 100
CARGO 100
Крымчанин Юрий, главное - заголовок ...
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Питон Каа
Питон Каа
Над российским Крымом он никогда не осмелится летать, а вот над украинской территорией запросто, они ведь своим хозяевам никак возразить не могут.
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