Разрушали страну: министр Сербии выступил с антиукраинским заявлением

Министр обороны Сербии Александр Вулин выступил с недружественными заявлениями в адрес Украины, поставив под сомнение искренность протестов против беглого-президента Виктора Януковича.

Таким образом он прокомментировал протесты сербских водителей, передает РТС.

Отмечается, что водители протестовали против значительного повышения стоимости горючего в стране, что заблокировало ряд важных транспортных путей.

Стоит отметить, что цены на бензин сейчас растут во многих регионах из-за увеличения цен на нефть. Вулин заявил, что блокирование дорог по этой причине неприемлемо.

Александр Вулин

Министр также намекнул, что не верит в искренность водителей, и в подтверждение своего мнения сослался на опыт протестов против Виктора Януковича в Украине в 2013 году.

"Они называли себя "Автомайданом" и они также блокировали дороги, провоцировали конфликты, разрушая страну по заказу западных спецслужб. Похоже, что есть люди, которые хотят повторить в Сербии то, что им удалось в Украине. Хотят дестабилизировать и разрушить Сербию. И к счастью, лидер Сербии Вучич – не Янукович", - добавил министр.

Как известно, ряд видных представителей сербской власти не скрывают своих пророссийских настроений. Украина неоднократно официально критиковала позицию правительства Сербии по этому поводу.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт Владимир Кравченко заявил, что Сербия никогда не была сторонником Украины и на самом деле поддерживает власти России.