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Разработка смертельного оружия: Россия ответила на доклад Украины

7.8тЧитать новость на украинском

Заявление председателя постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирины Фриз, что Россия резко активизировала исследования, направленные на разработку химического и биологического оружия массового поражения, являются неправдивыми.

Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в комментарии RT.

"Если политические деятели на Украине позволяют себе обвинять Россию в том, что она якобы изготавливает химическое оружие, прикрываясь разработкой вакцин, то, наверное, ситуация уже совсем запущенная. Люди вообще не боятся, что могут понести ответственность за свои слова… На самом деле украинские политики просто заработают себе очки таким образом, становясь на родине популярными и "смелыми", — сказал он.

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Шерин также добавил, что России следует рассмотреть возможность возбуждать уголовные дела за "клевету" на международном уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер Чеченской республики в изгнанииАхмед Закаев заявил, что Россия использовала токсичные вещества, похожие на "Новичок", для ликвидации чеченских повстанцев еще в 2003 году.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
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