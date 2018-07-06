Разработчик "Новичка" предупредил о большой опасности

Нервно-паралитическое вещество "Новичок" может остаться в британском Солсбери на долгие годы и угрожать жизни его жителей, поскольку яд почти невозможно обнаружить.

Как рассказал один из разработчиков вещества Владимир Углев, "Новичок" особо стойкий, но его стабильность зависит от климатических факторов, передает The Independent.

Ученый пояснил, что под прямыми солнечными лучами или на ровной металлической поверхности яд быстро испаряется. В то же время, он может сохраниться надолго в холодных и сухих условиях, впитавшись в неровные мягкие поверхности.

"Вещество способно проникнуть в любую мягкую поверхность, например, в деревья, кожу или скамейки в парке. Оттуда оно может попасть в кожу человека со всеми вытекающими отсюда последствиями", - рассказал он.

Исследователь также подтвердил возможность того, что второй случай отравлением "Новичком" двух людей неподалеку от Солсбери связан с неиспользованной порцией яда.

"Это может быть вторичное отравление первой порцией, или для убийцы подготовили несколько шприцев, которые остались спрятаны где-то в округе", - предположил Углев.

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