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Юрий Карин
Юрий Карин
Главный редактор Sprotyv.infoВсе статьи автора

Разработан новый план по уничтожению Украины

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Рокировки в администрации оккупанта никоим образом не отразятся на ведении гибридной агрессии против Украины. Последнее решение Владимира Путина о преобразовании управление по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией в управление по приграничному сотрудничеству - это скорее всего шаг по разделению полномочий между спецслужбами. Вызвано оно обострившимся противостоянием "кремлевских башен" на фоне тотальных неудач в проводимых российскими спецслужбами операциях – отравление в Солсбери, получение Томоса для украинской автокефальной церкви и др, - пишет Юрий Карин для Апостроф.

Можно прогнозировать активизацию Кремля по усилению контроля над постсоветскими государствами, находящимися под влиянием РФ. В то же время внутри самой кремлевской вертикали позиции архитектора донбасского кровопролития Владислава Суркова остаются достаточно сильными. После ликвидации его подручными "лидера" "ДНР" Александра Захарченко ему удалось выйти сухим из воды в разработке ФСБ по факту разграбления бюджетных потоков из РФ на Донбасс. И выкрутить ситуацию под реализацию нового гибридного сценария по возвращению Украины в сферу влияния России через продвижение пророссийской агентуры на президентских и парламентских выборах.

Предусмотрено, что победивший, по их планам, на выборах в Украине пророссийский кандидат проведет прямые переговоры с новыми марионетками Кремля в ОРДЛО, и предоставит этим территориями особый статус.

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Также ранее группа "Информационное сопротивление" сообщала, что главное управление генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ), которое под руководством Владислава Суркова осуществляет агрессию против Украины, разработало и предложило Путину новый план дестабилизации ситуации нашей в стране. В частности, Сурков и военная разведка пытаются вытеснить с украинского направления конкурентов из ФСБ и СВР, называя их действия бессистемными и неэффективными.

Расшатать ситуацию в Украине, что позволит достичь желаемого кремлевским режимом результата, по мнению военной разведки, можно следующими операциями:

- так называемая "религиозная война", инициируя силовое противостояние с использованием человеческих ресурсов УПЦ МП;

- протестные выступления под социальными лозунгами;

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- организация и проведение диверсий на критических объектах инфраструктуры.

Российские военные предлагают начать гибридные сценарии в юго-восточных областях Украины в период до промежуточных выборов в Конгресс США. Также, примерно в это время состоятся и так называемые выборы в ОРДЛО, проведение которых прямо противоречит Минским соглашениям и осуждается цивилизованным миром.

Но время работает против агрессора. Он вынужден идти ва-банк, иначе Украина для РФ будет навсегда потеряна.

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Автор
Юрий КаринЮрий Карин
Тема
Новости Донецка и Донецкой области
Персоны
Владимир ПутинВладислав Сурков
Место
Украина
Источник
Источник:apostrophe.ua
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