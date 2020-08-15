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Раздевали и обещали "пустить по кругу": белоруски рассказали о пытках силовиками в СИЗО. Видео

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Мир
2,9 т.
ОМОН угрожал женщинам изнасилованием

ОМОН угрожал женщинам изнасилованием.

Среди белорусских протестующих, подвергшихся пыткам силовиками после задержания, оказалось немало женщин.

Как сообщает Радио Свобода, несколько белорусок рассказали о зверствах ОМОНа, совершенных в отношении них (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Нас завели в камеру. Было 13 девушек, мы сидели в камере, предназначенной для 4 человек. У нас не было питьевой воды и пищи, нас морили голодом более 48 часов", – сказала одна из пострадавших.

По словам девушки, ее заставили подписать протокол со словами: "Я тебя сейчас вы*бу и посажу на 20 суток, если ты не подпишешь".

Другая жертва издевательств сообщила, что в бусе ее били около десяти ОМОНовцев.

"Дубинками били! Сказали, что по кругу пустят! Сказали, что вы*буть так, что мать родная не узнает!.. 10 лет обещали ни за что. Кричали, что я террористка", – подчеркнула она.

Еще одну белоруску отнесли в автозак, где трое силовиков стояли, а двое – били.

"Все в крови было: стены, пол, руки у них, дубинки резиновые были в крови. Все было в крови", – вспомнила протестующая.

Такой же жестокости подверглись и мужчины. В одном из СИЗО их вывели на площадку для прогулок, раздели догола, поставили на колени головой вниз и заставили стоять так шесть часов.

"Два ведра холодной воды на нас вылили, шесть часов ночью стояли вот так на коленях. Малейшее движение – сразу заходил ОМОН... и сразу начинали или руками, или дубинками всех дубасить", – сообщил парень.

Как писал OBOZREVATEL, заместитель главы Министерства внутренних дел Беларуси Александр Барсуков отверг обвинения в том, что правоохранители били задержанных на акциях протестов.

Между тем белорусские протестующие, избитые сотрудниками силовых ведомств после задержаний, проходят лечение в больнице скорой медицинской помощи в Минске. Некоторые из них до сих пор находится в реанимации.

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