Раздевали и обещали "пустить по кругу": белоруски рассказали о пытках силовиками в СИЗО. Видео

Среди белорусских протестующих, подвергшихся пыткам силовиками после задержания, оказалось немало женщин.

Как сообщает Радио Свобода, несколько белорусок рассказали о зверствах ОМОНа, совершенных в отношении них (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Нас завели в камеру. Было 13 девушек, мы сидели в камере, предназначенной для 4 человек. У нас не было питьевой воды и пищи, нас морили голодом более 48 часов", – сказала одна из пострадавших.

По словам девушки, ее заставили подписать протокол со словами: "Я тебя сейчас вы*бу и посажу на 20 суток, если ты не подпишешь".

Другая жертва издевательств сообщила, что в бусе ее били около десяти ОМОНовцев.

"Дубинками били! Сказали, что по кругу пустят! Сказали, что вы*буть так, что мать родная не узнает!.. 10 лет обещали ни за что. Кричали, что я террористка", – подчеркнула она.

Еще одну белоруску отнесли в автозак, где трое силовиков стояли, а двое – били.

"Все в крови было: стены, пол, руки у них, дубинки резиновые были в крови. Все было в крови", – вспомнила протестующая.

Такой же жестокости подверглись и мужчины. В одном из СИЗО их вывели на площадку для прогулок, раздели догола, поставили на колени головой вниз и заставили стоять так шесть часов.

"Два ведра холодной воды на нас вылили, шесть часов ночью стояли вот так на коленях. Малейшее движение – сразу заходил ОМОН... и сразу начинали или руками, или дубинками всех дубасить", – сообщил парень.

Как писал OBOZREVATEL, заместитель главы Министерства внутренних дел Беларуси Александр Барсуков отверг обвинения в том, что правоохранители били задержанных на акциях протестов.

Между тем белорусские протестующие, избитые сотрудниками силовых ведомств после задержаний, проходят лечение в больнице скорой медицинской помощи в Минске. Некоторые из них до сих пор находится в реанимации.

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