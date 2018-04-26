Разделить и завоевать Европу: Путина поместили на обложку Newsweek

Фотографию президента России Владимира Путина поместили на обложку журнала Newsweek, который выйдет 27 апреля.

На главной странице издания так же написано: "Новый железный занавес? Как Кремль пытается разделить и завоевать Европу".

Напомним, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о начале новой "холодной войны" и указал на то, что ситуация осложняется выходом на арену новых игроков.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Антониу Гутерриш заявил, что в международные отношения опять вернулась "холодная война". В связи с этим журналисты нашли пять признаков, которые подтверждают это.