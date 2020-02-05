"Раздавлю тирана!" Трамп публично пригрозил уничтожить Мадуро

Президент США Дональд Трамп намерен отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
По мнению главы Белого дома, Мадуро "жестоко обращается с собственным народом", передает Укринформ.
"Дипломатическая коалиция из 59 стран выступила против социалистического диктатора Николаса Мадуро. Мадуро – нелегитимный руководитель, тиран. Но его тирания будет раздавлена", – с таким заявлением выступил Трамп перед обеими палатами Конгресса США.
Трамп и Мадуро
Также президент Штатов представил Конгрессу лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, "который олицетворяет все надежды и мечты всех венесуэльцев".
"Все американцы поддерживают венесуэльский народ и его борьбу за свободу", – акцентировал Трамп.
Как писал OBOZREVATEL:
23 января 2019 года Венесуэлу охватили масштабные протесты. На митинги против президента Николаса Мадуро вышли тысячи людей.
На улицах Каракаса начались столкновения между протестующими и силовиками. Военные начали использовать слезоточивый газ, а вскоре открыли стрельбу по людям.
В тот же день лидер оппозиции и глава парламента Хуан Гуайдо объявил себя президентом вместо Мадуро. Президент США поддержал его и признал новым лидером государства. Вскоре на аналогичный шаг пошли еще 9 стран.
Накануне Мадуро жестко ответил на ультиматум Европы, обвинив ее в потакании американскому главе Дональду Трампу.
31 января Европарламент принял резолюцию, в которой признал и.о. президента Венесуэлы Хуана Гуайдо легитимным временным главой страны.
2 февраля Мадуро предложил провести досрочные парламентские выборы.
Дональд Трамп заявил о возможности задействование американских вооруженных сил в Венесуэле.
30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал народ к свержению президента Николаса Мадуро и объявил, что венесуэльская армия поддержала его.
24 сентября на встречу с президентом России Владимиром Путиным прилетел лидер Венесуэлы Николас Мадуро.
21 января 2020 года Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон и его союзники работают над сменой власти в Венесуэле.
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