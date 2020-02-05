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7 февраля • обновлено в 07:32
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"Раздавлю тирана!" Трамп публично пригрозил уничтожить Мадуро

2.7т
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Президент США Дональд Трамп намерен отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

По мнению главы Белого дома, Мадуро "жестоко обращается с собственным народом", передает Укринформ.

"Дипломатическая коалиция из 59 стран выступила против социалистического диктатора Николаса Мадуро. Мадуро – нелегитимный руководитель, тиран. Но его тирания будет раздавлена", – с таким заявлением выступил Трамп перед обеими палатами Конгресса США.

Трамп и Мадуро

Трамп и Мадуро

Также президент Штатов представил Конгрессу лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, "который олицетворяет все надежды и мечты всех венесуэльцев".

"Все американцы поддерживают венесуэльский народ и его борьбу за свободу", – акцентировал Трамп.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Хуан Гуайдо Николас Мадуро Дональд Трамп
Место
США
Тег
конфликт в Венесуэле
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Комментарии
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Х Елена
Х Елена
А кто - нибудь ещё, окромя Вашего "обоза" и " укринфрма", в курсе ВАШИХ потаённых "хотелок"? Вашему "мриемому" Хуану только Хуанитам мозги запудрить удаётся, ну, может ещё Трампушке.
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2
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Трамп уже больше года назад грозился, что "Мадуро всё". И даже какого-то типчика президентом объявил. Только Мадуро по-прежнему у власти, а фамилию этого типчика никто и не помнит.
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семенов Александр
семенов Александр
Путино тоже неплохо бы раздавить пару тиранов в Украине, Прибалтике и Польше, особенно в Украине, где армия участвует в артиллерийских обстрелах своего народа
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