"Раздавлю тирана!" Трамп публично пригрозил уничтожить Мадуро

Президент США Дональд Трамп намерен отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

По мнению главы Белого дома, Мадуро "жестоко обращается с собственным народом", передает Укринформ.

"Дипломатическая коалиция из 59 стран выступила против социалистического диктатора Николаса Мадуро. Мадуро – нелегитимный руководитель, тиран. Но его тирания будет раздавлена", – с таким заявлением выступил Трамп перед обеими палатами Конгресса США.

Трамп и Мадуро

Также президент Штатов представил Конгрессу лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, "который олицетворяет все надежды и мечты всех венесуэльцев".

"Все американцы поддерживают венесуэльский народ и его борьбу за свободу", – акцентировал Трамп.

Как писал OBOZREVATEL:

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