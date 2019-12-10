"Раз-раз и договорился!" Зеленский пожаловался на темперамент Путина

Президент Украины Владимир Зеленский завил, что переговоры с главой России Владимиром Путиным были осложнены тем, что у них слишком отличаются темпераменты.

По его словам Путин в ходе переговоров "по каждому вопросу разбирал его на детали", в результате чего сторонам пришлось урегулировать каждое слово, передает "РБК-Украина".

"Сложно договариваться, но были моменты, когда мы договорились. Он по каждому вопросу разбирает его на детали. Каждое слово мы урегулировали. Это сложно. Я быстрый человек, раз-раз и договорился. А он пытался обсудить каждую маленькую деталь всех вопросов, которые мы касались на двусторонней встрече.У него другая природная биомеханика", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

При этом он отметил, что первоначально на разговор с российским лидером было отведено 20 минут, но встреча длилась час.

"Говорили все вместе, а потом вдвоем. Были уступки. Я это ощутил. Об общих выводах пока рано говорить", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зеленский озвучил основные пункты, по которым стороны пришли к соглашению в Париже. Он подчеркнул, что выступает против федерализации, против влияния других государств на вектор развития страны, а также указал на невозможность решения войны путем сдачи территорий.

В сети был обнародован текст коммюнике, принятого по результатам переговоров.

Стало известно, что стороны подпишут новый договор по Донбассу.После саммита делегации четырех стран занялись подготовкой документа, который неофициально назвали "Минск-3".

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