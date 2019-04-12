"Растоптала суверенитет!" Захарова набросилась на Францию из-за Украины

Скандальная спикер МИД России Мария Захарова бурно отреагировала на запланированную встречу президента Франции Эммануэля Макрона с кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Она назвала это вмешательством во внутренние дела чужой страны накануне выборов и обвинила Францию в посягательстве на суверенитет Украины. Ее агрессивный спич показал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Истерику Захаровой спровоцировал вопрос журналиста французской газеты Le Figaro о том, не считает ли она встречу Макрона с украинскими политиками попыткой повлиять на итог выборов в стране.

Мария Захарова Скриншот видео

"Вы серьезно?! Вы что, только сейчас увидели вмешательство западных стран в дела Украины? Мы об этом много лет говорим! Министры иностранных дел, в том числе Франции, лично участвовали в протестных движениях на Майдане в центре Киева! Украина — это суверенное государство, Киев — это столица суверенного государства. Министры иностранных дел стран ЕС лично участвовали в агитации за того или иного кандидата! Но только даже не перед выборами, не в ходе каких-то дебатов, а непосредственно, когда ситуация была накалена до предела. И делали это дважды в истории Украины — первый и второй Майдан", — возмутилась спикер МИД РФ.

"Франция растоптала суверенитет Украины! И топтала ее, и уничтожала этот суверенитет на протяжении нескольких лет! Поэтому начинать надо не с выборов 2019 года, а за десятилетия до этого! И вспоминать всю историю не так, как это любят делать в западных средствах массовой информации, выборочно. Нет!" — не унималась она.

Цимбалюк с сарказмом прокомментировал слова Захаровой, удивившись смене ее риторики. Ведь ранее "говорящая голова" Кремля во всем, что происходит в Украине, обвиняла США.

"Наконец-то досталось этим французам, а то обычно все Майданы списывают на Викторию Нуланд и печенье. Пусть знают французы, немцы и другие инородцы, что big Russian brother watches them (большой русский брат смотрит за ними. — Ред.)", — подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 апреля во Франции подтвердили, что президент Эммануэль Макрон примет у себя в пятницу, 12 апреля, лидеров избирательной гонки в Украине — шоумена Владимира Зеленского и действующего главу государства Петра Порошенко. Первой состоится встреча с Зеленским: в 15:00 по местному времени. Далее запланирован разговор с Порошенком.

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