Расстреляли, а тело спрятали: в Беларуси казнили известного убийцу

В Беларуси казнили Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна" со ссылкой на родственников убитого.

"Приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова. Об этом координатору кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" Андрею Полуда сообщили родственники осужденного", – сказано в сообщении.

Правозащитники отметили, что пока неизвестна судьба второго фигуранта дела - Вячеслава Сухарко.

"Но, как показывает практика, приговоры одновременно приводятся в исполнение по отношению ко всем осужденным к высшей мере по одному делу", – отмечено в информации.

Напомним, что в конце 2015 года сотрудники беларусской милиции установили и задержали Сухарко и Жильникова по подозрению в причастности к убийству в Минске двух молодых людей. В квартире жилого дома по улице Алибегова с множественными ножевыми ранениями были обнаружены трупы мужчины и женщины. По телу мужчины было нанесено порядка 50 ударов ножом, по телу женщины - более 30.

Александр Жильников и Вячеслав Сухарко SPUTNIK Беларусь

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к совершению преступления причастны двое молодых людей, которых наняла за 5 белорусских миллионов (неденоминированных) бывшая близкая подруга убитого молодого человека - Алина Шульганова. Целью найма была месть к новой возлюбленной бывшего парня. Но убивать соперницу она не просила, а хотела только "отправить" в больницу недели на две, чтобы беспрепятственно возобновить отношения с молодым человеком. Исполнители "переусердствовали" и убили обоих.

Впоследствии выяснилось, что Сухарко и Жильников причастны к убийству еще одного человека.

Суд первой инстанции приговорил исполнителей убийств к пожизненному заключению, а заказчицу - к 12 годам лишения свободы. Позже в Верховном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы Жильникова. Сначала мужчина получил пожизненный срок, но после повторного рассмотрения дела Минским городским судом приговор был заменен на смертную казнь.

Александр Жильников и Вячеслав Сухарко SPUTNIK Беларусь

Правозащитники подчеркнули, что родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

Александр Жильников и Алина Шульганова SPUTNIK Беларусь

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси в 2018 году казнили двух осужденных по делу "черных риелторов" Игоря Гершанкова и Семена Бережного, обращения которых в это время рассматривали в Комитете по правам человека ООН.

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