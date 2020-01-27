Расследование катастрофы МАУ: в Иране назвали ответственных за расшифровку "черных ящиков"

В Иране заявили, что ответственным за расшифровку бортовых самописцев Boeing 737 компании МАУ, который был сбит ракетами 8 января возле Тегерана, будет Министерство по вопросам дорог и городского развития страны.
Как заявил депутат парламента страны Фараджула Раджаб, задачей Ирана является оставить "черные ящики" у них, передает информагентство Tasnim.
"Наша задача – оставить у себя бортовой самописец украинского самолета и проанализировать его здесь", – отметил он.
Расшифровывать черные ящики МАУ будет Министерство по вопросам дорог и городского развития страны
Напомним, что в отчете Организации гражданской авиации Ирана о расследовании сбития украинского Boeing сказано, что у Ирана нет необходимого оборудования для расшифровки "черных ящиков", поскольку французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались отправить технику в страну.
Извлеченный регистратор полета и бортовой самописец, как сказано в документе, являются "одними из наиболее передовых устройств в своем роде в мире". У Ирана нет средств для их декодирования.
Как писал OBOZREVATEL:
Ранее Иран согласился отправить самописцы для расшифровки во Францию. Почему комиссия передумала – не уточнили.
Украина направила повторный запрос Ирану о выдаче "черных ящиков". Предыдущую просьбу Тегеран проигнорировал.
19 января председатель иранской комиссии по расследованию аварии заявил, что страна принялась самостоятельно расшифровывать "черные ящики" со сбитого Boeing 737.
В рамках расследования крушения Boeing 737, в Киев 21 января прибыли представители Организации гражданской авиации Ирана во главе с уполномоченным по расследованию.
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