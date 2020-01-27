Расследование катастрофы МАУ: в Иране назвали ответственных за расшифровку "черных ящиков"

В Иране заявили, что ответственным за расшифровку бортовых самописцев Boeing 737 компании МАУ, который был сбит ракетами 8 января возле Тегерана, будет Министерство по вопросам дорог и городского развития страны.

Как заявил депутат парламента страны Фараджула Раджаб, задачей Ирана является оставить "черные ящики" у них, передает информагентство Tasnim.

"Наша задача – оставить у себя бортовой самописец украинского самолета и проанализировать его здесь", – отметил он.

Расшифровывать черные ящики МАУ будет Министерство по вопросам дорог и городского развития страны

Напомним, что в отчете Организации гражданской авиации Ирана о расследовании сбития украинского Boeing сказано, что у Ирана нет необходимого оборудования для расшифровки "черных ящиков", поскольку французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались отправить технику в страну.

Извлеченный регистратор полета и бортовой самописец, как сказано в документе, являются "одними из наиболее передовых устройств в своем роде в мире". У Ирана нет средств для их декодирования.

Как писал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!