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Распад ракетного договора: в НАТО сказали, как будут противостоять Путину

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В НАТО приняли решение больше не размещать ядерные ракеты в Европе после распада Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности и согласовали меры реагирования на демарш России.

С таким заявлением в среду, 26 июня, выступил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого заседания министров обороны, передает ТАСС.

"Министры обороны стран НАТО решили не размещать новые ядерные ракеты в Европе после распада ДРСМД. Однако НАТО должен гарантировать эффективность и надежность своего ядерного сдерживания", – сказал он.

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Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Униан

По словам генсека НАТО, министры согласовали "оборонные и сбалансированные" меры. "Они будут включать новые учения, активизацию разведдеятельности, развитие систем ПРО и обычных вооружений", – пояснил Столтенберг.

"Министры решили сегодня, что НАТО ответит, если РФ не вернется к выполнению договора. НАТО будет придерживаться взвешенного и оборонительного подхода ко всему, что мы сделаем", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Столтенберг уже предупреждал Россию, что НАТО придется принять меры, если Кремль не вернется к выполнению ДРСМД. В РФ пообещали военный ответ..

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Персона
Йенс Столтенберг
Место
США
Теги
НАТОракеты
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Пигин Макс
Пигин Макс
"Они будут включать новые учения, активизацию разведдеятельности, развитие систем ПРО и обычных вооружений" ------------------------------------------------ Забавный какой. То есть до этого момента, они этим не занимались? Кстати, Россия будет делать тоже самое.
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an and
an and
Пигин Макс, ну в их возможностях и в научном, и в технологическом и в финансовом смысле никто не сомневается..а в России то на какие деньги это делать собираетесь? Если даже в Польше ВВП на душу населения выше, чем в России! Ну давайте..
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