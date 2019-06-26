Распад ракетного договора: в НАТО сказали, как будут противостоять Путину

В НАТО приняли решение больше не размещать ядерные ракеты в Европе после распада Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности и согласовали меры реагирования на демарш России.

С таким заявлением в среду, 26 июня, выступил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого заседания министров обороны, передает ТАСС.

"Министры обороны стран НАТО решили не размещать новые ядерные ракеты в Европе после распада ДРСМД. Однако НАТО должен гарантировать эффективность и надежность своего ядерного сдерживания", – сказал он.

Йенс Столтенберг Униан

По словам генсека НАТО, министры согласовали "оборонные и сбалансированные" меры. "Они будут включать новые учения, активизацию разведдеятельности, развитие систем ПРО и обычных вооружений", – пояснил Столтенберг.

"Министры решили сегодня, что НАТО ответит, если РФ не вернется к выполнению договора. НАТО будет придерживаться взвешенного и оборонительного подхода ко всему, что мы сделаем", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Столтенберг уже предупреждал Россию, что НАТО придется принять меры, если Кремль не вернется к выполнению ДРСМД. В РФ пообещали военный ответ..

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