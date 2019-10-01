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2 октября • обновлено в 01:43
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Ракеты и Javelin: США подготовили новую партию оружия для Украины на $39 млн

1.4т Читать материал на украинском

Конгресс США предварительно согласовал поставку Государственным департаментом дополнительной партии военной помощи Украине на сумму 39 миллионов долларов.

Речь идет о 150 ракетах и 2 противотанковых ракетных комплексах Javelin. Об этом со ссылкой сразу на три источника пишет Bloomberg.

Отмечается, что новая партия оружия будет идти отдельно от основной помощи в размере 250 млн долларов, выделенной ранее.

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США подготовили новую партию оружия для Украины

США подготовили новую партию оружия для Украины

По данным одного из источников, официально о поставке ракет и Javelin объявят 2 октября.

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Тема
Военная помощь Украине
Место
США
Тег
Javelin
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Порохович Андрей
Порохович Андрей
Почему обоз не пишет, что это за деньги, а не подарок.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Вовремя привезли. Как раз нагрузить на горб верблюдам, которые скандируют - Не допустим капитуляции и отправить этот караван на Донбасс не допускать капитуляции.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Это капля в море по сравнению с тем, что необходимо для перевооружения. И если поднимать ВСУ из той ямы где они сейчас, то надо делать системно - выбрать вид оружия и делать его основным в войсках, а там какой то зверинец - одних моделей бронетранспортеров столько, что кажется будто каждая единица техники сделана по эксклюзивному заказу.
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