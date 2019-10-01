Ракеты и Javelin: США подготовили новую партию оружия для Украины на $39 млн

Конгресс США предварительно согласовал поставку Государственным департаментом дополнительной партии военной помощи Украине на сумму 39 миллионов долларов.

Речь идет о 150 ракетах и 2 противотанковых ракетных комплексах Javelin. Об этом со ссылкой сразу на три источника пишет Bloomberg.

Отмечается, что новая партия оружия будет идти отдельно от основной помощи в размере 250 млн долларов, выделенной ранее.

США подготовили новую партию оружия для Украины

По данным одного из источников, официально о поставке ракет и Javelin объявят 2 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп временно "заморозил" $250 млн помощи Украине по линии Пентагона на этот фискальный год, чтобы убедиться в эффективности использования этих средств с точки зрения интересов США.

При этом некоторые СМИ выдвинули предположение, что таким образом Трамп хочет "надавить" на Владимира Зеленского.

19 сентября Палата представителей Конгресса все же одобрила выделение Украине $250 млн военной помощи.

24 сентября стало известно, что президент США Дональд Трамп приказал "придержать" оборонительную помощь Украине незадолго до телефонного разговора с главой государства Владимиром Зеленским в июле 2019 года.

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