"Уволили из-за давления Трампа": экс-посол США в Украине дала скандальные показания

Экс-посол США в Украине Мари Йованович заявила, что ее убрали с должности в результате прямого давления президента Дональда Трампа на Госдепартамент, и открестилась от обвинений его адвоката Руди Джулиани.

С соответствующей речью выступила она в пятницу, 11 октября, перед американским Конгрессом, свидетельствуя по делу об импичменте президента, пишет The Washington Post.

Так, дипломат рассказала, что ее вызвали из Киева и по приезду сообщили об увольнении по причине утраты доверия. По утверждению Йованович, с лета 2018 года Трамп давил на Госдеп, чтобы ее убрали с должности.

Йованович заявила о давлении Трампа

Причиной она назвала обвинения Джулиани в том, что она якобы защищала интересы политического оппонента Трампа Джо Байдена и связанной с его сыном компании Burisma.

"Я никогда ни за себя, ни за других, прямо или косвенно, или любым другим способом не просила любое правительство или чиновника в Украине воздерживаться от расследования или преследования фактической коррупции", – возмутилась она.

Йованович сочла ложными обвинения бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко в том, что она дала ему список дел, которые нельзя расследовать.

"Фальшивой историей" назвала она также заявления о том, что не поддерживала Трампа и по чьей-либо просьбе помогала на президентских выборах в 2016 году Хиллари Клинтон.

"Я никогда не встречалась с Хантером Байденом, у меня не было прямого или косвенного разговора с ним. И хотя я встречалась с бывшим вице-президентом Байденом несколько раз в течение наших многих лет в правительстве, ни он, ни предыдущая Администрация никогда, прямо или косвенно, не ставила вопрос Burisma или Хантера Байдена в разговоре со мной", – заверила экс-посол.

"В отношении Джулиани, у меня были только минимальные контакты с ним – в общем три, о которых я помню. Ни один не связан со спорными событиями. Я не знаю мотивов господина Джулиани в его нападках на меня", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В мае 2019 года США приняли решение отозвать Мари Йованович с должности американского посла в Украине.

Напомним, что Йованович попала в громкий скандал с генпрокурором Украины Юрием Луценко. Так, он заявил о том, что посол США во время первой встречи якобы предоставила ему перечень лиц, которые не подлежат преследованию.

Позже генпрокурор признался, что списка он не получал, однако Йованович проявляла интерес к делу Виталия Касько (экс-заместитель Генерального прокурора).

Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

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