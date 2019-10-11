Главная Новости
11 октября • обновлено в 23:38
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Уволили из-за давления Трампа": экс-посол США в Украине дала скандальные показания

1.1т Читать материал на украинском

Экс-посол США в Украине Мари Йованович заявила, что ее убрали с должности в результате прямого давления президента Дональда Трампа на Госдепартамент, и открестилась от обвинений его адвоката Руди Джулиани.

С соответствующей речью выступила она в пятницу, 11 октября, перед американским Конгрессом, свидетельствуя по делу об импичменте президента, пишет The Washington Post.

Так, дипломат рассказала, что ее вызвали из Киева и по приезду сообщили об увольнении по причине утраты доверия. По утверждению Йованович, с лета 2018 года Трамп давил на Госдеп, чтобы ее убрали с должности.

Новости
Трамп согласился участвовать в импичменте: названо условие

Йованович заявила о давлении Трампа

Йованович заявила о давлении Трампа

Причиной она назвала обвинения Джулиани в том, что она якобы защищала интересы политического оппонента Трампа Джо Байдена и связанной с его сыном компании Burisma.

"Я никогда ни за себя, ни за других, прямо или косвенно, или любым другим способом не просила любое правительство или чиновника в Украине воздерживаться от расследования или преследования фактической коррупции", – возмутилась она.

Йованович сочла ложными обвинения бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко в том, что она дала ему список дел, которые нельзя расследовать.

"Фальшивой историей" назвала она также заявления о том, что не поддерживала Трампа и по чьей-либо просьбе помогала на президентских выборах в 2016 году Хиллари Клинтон.

никогда не встречалась с Хантером Байденом, у меня не было прямого или косвенного разговора с ним. И хотя я встречалась с бывшим вице-президентом Байденом несколько раз в течение наших многих лет в правительстве, ни он, ни предыдущая Администрация никогда, прямо или косвенно, не ставила вопрос Burisma или Хантера Байдена в разговоре со мной", – заверила экс-посол.

"В отношении Джулиани, у меня были только минимальные контакты с ним – в общем три, о которых я помню. Ни один не связан со спорными событиями. Я не знаю мотивов господина Джулиани в его нападках на меня", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Импичмент Трампа" на OBOZREVATEL.

Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Мари Йованович Джо Байден
Место
США
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Федор
Федоров Федор
Доставить под конвоем в конгресс Югия экс плокулола. Он хвастался каким то списков неприкасаемых, который ему дала эта послица. Общественность желает ознакомиться.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel