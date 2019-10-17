"Отвернулись спиной": Лукашенко подмахнул Путину и огрызнулся на Запад

Глава Беларуси Александр Лукашенко назвал Россию главным стратегическим партнером и призвал не смотреть на беларусов как на врагов, которые повернулись спиной к РФ.

Заявление прозвучало во время встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Не надо на нас смотреть как на врагов, которые отвернулись спиной к России. Этого никогда не было и не будет. Нас особо там (в Западной Европе) не ждут, потому что препятствием этому является даже не диктатура Лукашенко, препятствием этому является экономика", – сказал он.

Александр Лукашенко РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко заявил об участии России в войне на Донбассе.

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