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17 октября • обновлено в 11:46
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"Отвернулись спиной": Лукашенко подмахнул Путину и огрызнулся на Запад

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Глава Беларуси Александр Лукашенко назвал Россию главным стратегическим партнером и призвал не смотреть на беларусов как на врагов, которые повернулись спиной к РФ.

Заявление прозвучало во время встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Об этом сообщает БЕЛТА.

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"Не надо на нас смотреть как на врагов, которые отвернулись спиной к России. Этого никогда не было и не будет. Нас особо там (в Западной Европе) не ждут, потому что препятствием этому является даже не диктатура Лукашенко, препятствием этому является экономика", – сказал он.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко заявил об участии России в войне на Донбассе.

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Персоны
Александр Лукашенко Владимир Путин
Место
Беларусь
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Pollak John
Pollak John
Бульбашенко заявил что мол давайте поддержим еврея Зеленского и всех евреев во власти , а то придут к власти украинцы националисты ..
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Pollak John
Pollak John
Бульбашенко заявил что мол давайте поддержим еврея Зеленского и всех евреев во власти , а то придут к власти украинцы националисты ..Умный разве такое ляпнет ?
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филипп филипыч
филипп филипыч
даешь союзное государство БУР!! ))
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Pollak John
Pollak John
филипп филипыч, а получится РУБ
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