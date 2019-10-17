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17 октября • обновлено в 09:57
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"Очень больной человек!" Трамп публично оскорбил женщину

2.3т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп оскорбил спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, назвав ее "больным человеком".

Так, соответствующее высказывание появилось в Twitter американского лидера. Такая реакция последовала после встречи с законодателями по Сирии в Белом доме.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

AFP

"Нэнси Пелоси срочно нужна помощь. То ли у нее что-то не так "наверху" (с головой - Ред.), то ли она просто не любит нашу замечательную страну. У нее была сегодня абсолютная истерика в Белом доме. Очень грустно на это смотреть. Молитесь за нее, она очень больной человек!" – написал Трамп.

Также он опубликовал фото с мероприятия. Одно из них глава США подписал: "Истерика нервной Нэнси!".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне выяснилось, что президент США Дональд Трамп в день начала операции Турции в Сирии отправил письмо лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, предупреждая о санкциях.

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Комментарии
16
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Комментарии на сайте не модерированы
БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
У кого, что болит, тот ... Грустно смотрит и молится ! Этим он на Порошенко кстати похож.
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руденко евгений
руденко евгений
заголовок статьи сексистский - оскорбил не женщину, а конгрессмена.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну и что?у нас равноправие
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