"Очень больной человек!" Трамп публично оскорбил женщину

Президент США Дональд Трамп оскорбил спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, назвав ее "больным человеком".

Так, соответствующее высказывание появилось в Twitter американского лидера. Такая реакция последовала после встречи с законодателями по Сирии в Белом доме.

"Нэнси Пелоси срочно нужна помощь. То ли у нее что-то не так "наверху" (с головой - Ред.), то ли она просто не любит нашу замечательную страну. У нее была сегодня абсолютная истерика в Белом доме. Очень грустно на это смотреть. Молитесь за нее, она очень больной человек!" – написал Трамп.

Также он опубликовал фото с мероприятия. Одно из них глава США подписал: "Истерика нервной Нэнси!".

Nancy Pelosi needs help fast! There is either something wrong with her “upstairs,” or she just plain doesn’t like our great Country. She had a total meltdown in the White House today. It was very sad to watch. Pray for her, she is a very sick person!