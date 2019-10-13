"НАТО приближается!" Напуганный Путин заявил об опасности

Президент России Владимир Путин заявил, что ощущает угрозу от приближения НАТО к границам РФ.

Об этом он сообщил в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic, передает RT. При этом глава России выразил уверенность, что главной деятельностью НАТО является "попытка нивелировать стратегический ядерный потенциал" Кремля.

Владимир Путин rt.com

"Мы всегда чувствовали угрозу от продвижения НАТО к нашим границам, всегда об этом говорили. А нам всё время отвечали: "Вы не бойтесь, это не против вас, и ничего здесь страшного нет, потому что НАТО трансформируется, это уже совсем не военная организация, она не агрессивный характер носит и так далее". Но Устав НАТО никто не менял. Там есть статья, которая говорит о военной поддержке членов своей организации и так далее. Это военный блок. И конечно, когда инфраструктура военного блока приближается к нашим границам, никакой радости это у нас не вызывает", – пожаловался Путин.

При этом он отметил, что считает НАТО лишь инструментом внешней политики США. По мнению Путина "это не вызывает сомнения ни у кого".

"Об этом в Европе говорят. Посмотрите, что говорит президент Франции. Мне даже ничего здесь и придумывать не нужно. А какой фокус мы ещё наблюдаем? Страны входят в НАТО, а потом их почти никто не спрашивает, когда размещают у них определённые виды вооружений. Так появились элементы системы противоракетной обороны в Румынии. Сейчас будут скоро в Польше. Это совсем близко от наших границ", – выразил опасения лидер Кремля.

Глава РФ уверен, что размещение ракетного арсенала НАТО в Польше является "попыткой нивелировать стратегический ядерный потенциал" России. Одновременно он подчеркивает, что "попытка обречена на неудачу"

"Имея на вооружении такие комплексы, о которых я уже говорил... они для нас угрозы уже не представляют. Не будут говорить, что они собой представляют... Но всё равно ничего хорошего здесь нет. Поэтому да, мы чувствуем, что это деструктивная деятельность, она нагнетает обстановку, и ничего хорошего в этом нет", – резюмировал Путин.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказал, как Путин припугнул мировое сообщество новым гиперзвуковым оружием.

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