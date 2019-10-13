Главная Новости
13 октября • обновлено в 16:19
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"НАТО приближается!" Напуганный Путин заявил об опасности

Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин заявил, что ощущает угрозу от приближения НАТО к границам РФ.

Об этом он сообщил в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic, передает RT. При этом глава России выразил уверенность, что главной деятельностью НАТО является "попытка нивелировать стратегический ядерный потенциал" Кремля.

Владимир Путин

Владимир Путин

rt.com

Новости
"Все по-русски говорят!" Путин сделал тревожное заявление о еще одной стране

"Мы всегда чувствовали угрозу от продвижения НАТО к нашим границам, всегда об этом говорили. А нам всё время отвечали: "Вы не бойтесь, это не против вас, и ничего здесь страшного нет, потому что НАТО трансформируется, это уже совсем не военная организация, она не агрессивный характер носит и так далее". Но Устав НАТО никто не менял. Там есть статья, которая говорит о военной поддержке членов своей организации и так далее. Это военный блок. И конечно, когда инфраструктура военного блока приближается к нашим границам, никакой радости это у нас не вызывает", – пожаловался Путин.

При этом он отметил, что считает НАТО лишь инструментом внешней политики США. По мнению Путина "это не вызывает сомнения ни у кого".

"Об этом в Европе говорят. Посмотрите, что говорит президент Франции. Мне даже ничего здесь и придумывать не нужно. А какой фокус мы ещё наблюдаем? Страны входят в НАТО, а потом их почти никто не спрашивает, когда размещают у них определённые виды вооружений. Так появились элементы системы противоракетной обороны в Румынии. Сейчас будут скоро в Польше. Это совсем близко от наших границ", – выразил опасения лидер Кремля.

Глава РФ уверен, что размещение ракетного арсенала НАТО в Польше является "попыткой нивелировать стратегический ядерный потенциал" России. Одновременно он подчеркивает, что "попытка обречена на неудачу"

"Имея на вооружении такие комплексы, о которых я уже говорил... они для нас угрозы уже не представляют. Не будут говорить, что они собой представляют... Но всё равно ничего хорошего здесь нет. Поэтому да, мы чувствуем, что это деструктивная деятельность, она нагнетает обстановку, и ничего хорошего в этом нет", – резюмировал Путин.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказал, как Путин припугнул мировое сообщество новым гиперзвуковым оружием.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
НАТО
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
23
30
Смешно
1
Интересно
0
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Петров Александр
Петров Александр
«Напуганный Путин». Смешно. Если Путин испугается, то НАТОшики вместе с СШАлками обосрутся. Ха-ха. А Украину вовсе смоет. В унитаз. Ха-ха
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
смерть росии смерть окупантам! Крым и Донбасс Украина.война до полной победы смерть окупантам
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Petrenko Ivan
Petrenko Ivan
Не бойтесь москалики НАТО. Придут, отмоют, приоденут и может на людей станете похожи.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3
2 из 3 ответов | показать все
Он Алекс
Он Алекс
Кристина Стефанова, потороченная, НАТО только один раз приходили, в Сирии и гопники ЧВК «Вагнер» нормально оценили это знакомство отправив на рф 100-200 деревянных макинтошей...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Кристина Стефанова, когда приходили и когда бежали, можно подробнее? Зачем вас завоевывать? Вы и так за гроши производите сырье для запада, вы страна 3го мира
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel