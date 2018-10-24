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Игорь Чубайс
Игорь Чубайс
автор книги "Российская идея", доктор философских наукВсе статьи автора

Пять вопросов президенту, крымчанам и россиянам

9.1т

За вступление в память или за воинствующий антиисторизм?

ВЧЕРА, в новостях.

По словам Путина, на встрече с Собяниным, о Севастополе "просто забыли" во время передачи Крымской области в состав Украинской ССР в 1954 году, а сама передача полуострова была "незаконной". В ответ телезрители увидели улыбающегося, очень довольного и молчащего Собянина.

Вопросы.

1. Будет ли дана соответствующая юридическая оценка решению власти в 1954 году о "передаче территории и граждан" из одной республики в другую?

2. Почему о "незаконности" решения 1954 года умалчивали все советско-постсоветские руководители – от Хрущева, Брежнева, до Медведева-Путина до 2014 года? Почему до 2014 года это решение считалось законным, что подтверждалось множеством российско-украинских и международных договоров? Наступит ли юридическая ответственность и за это незаконное умалчивание?

Новости
В России нет предпосылок для позитивных изменений

3. Какие еще решения советско-постсоветского государства и когда будут объявлены незаконными?

4. Не будет ли нынешнее решение по Крыму позднее также объявлено незаконным? (В Крыму прошло три референдума в 1991-2014 годах, результаты разные… Будут ли там новые референдумы?)

5. Президент неоднократно объявлял, что вопрос о Крыме решен окончательно, такой "темы для обсуждения" не существует. Почему и зачем на встрече с Собяниным потребовалось опять обосновывать решение, которое уже было объявлено окончательным и исключенным из тематики возможных международных переговоров?

Господину Болтону – большой привет!

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Автор
Игорь ЧубайсИгорь Чубайс
Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник:echo.msk.ru
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Дейман Алон
Дейман Алон
Залупутин - это ебнутый на всю голову педофил-маразматик, с одной стороны он пищит, что отмена Константинополем документа по рукоположению мосКВАкой киевского митрополита незаконна, потому что де, прошло много времени, но с другой стороны этот же Залупутин утверждает, что решение о передаче Крыма в 1954 году Украине является незаконным, а в этом случае что, времени недостаточно - шизофрения у кремлевской моли налицо!!!
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3
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Дейман Алон, сейчас действительно уже важна воля народа на референдуме 2014 года. На документы из 1954 уже плевать
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
. "Какие еще решения советско-постсоветского государства и когда будут объявлены незаконными?" Вполне возможно будет признание ДНР.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"Почему и зачем на встрече с Собяниным потребовалось опять обосновывать решение, которое уже было объявлено окончательным и исключенным из тематики возможных международных переговоров?" Для того, чтобы на Украине осознали, что, будучи российским городом по закону, Севастополь долгие годы незаконно находился как раз на территории Украины.
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Стук Кастрюль, то есть Крым - это Украина?
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