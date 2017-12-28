УкрEngРус

Пьяный украинец на фуре раздавил полицейское авто в Германии: есть жертва

13.9тЧитать новость на украинском

На границе Нидерландов и Германии украинец за рулем фуры раздавил полицейскую машину.

Об этом сообщает местное издание "1limburg".

"Один из водителей предупредил полицию, поэтому в Германии патрульный автомобиль ожидал грузовик на автобане A61 вблизи города Фирзен. Полицейские включили проблесковые маячки и аварийную сигнализацию", - сообщили в издании.

Новости
Квартиры, машины и участки: чем еще живет судья, устроивший смертельное ДТП в Киеве

Однако водитель не затормозил. Грузовик протащил машину правоохранителей 200 метров. В результате, погибла 23-летняя девушка - офицер, еще двое – серьезно ранены. Сам украинец – также получил травмы.

Позже, украинский консул в Дюссельдорфе Владислав Егоров рассказал, что водитель находится в СИЗО. Имя его на данный момент, как и конечный пункт следования, неизвестны.

Информацию касательно размещения украинца в следственном изоляторе также подтвердили в полиции и прокуратуре города. В профсоюзе отметили, что экипаж патрульных не мог предсказать поведение пьяного водителя, - передает Deutsche Welle.

Заместитель председателя данной организации Райнер Пельтц рассказал, что полицейские могли контролировать грузовик, дождавшись его. После - сопровождать и подавать сигнал остановки, заставив водителя съехать с автомагистрали на стоянку.

1limburg

ДТП в Нидерландах

По предварительной версии, водитель был пьяным. Ведется следствие.

Как сообщал "Обозреватель", накануне в Киеве пьяный водитель на полной скорости влетел в МАФ и сбил маленького ребенка.

Читайте все новости по теме "ДТП" на Обозревателе.

Тема
ДТП
Место
Нидерланды
Объект
полиция
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости