Пьяный украинец на фуре раздавил полицейское авто в Германии: есть жертва

На границе Нидерландов и Германии украинец за рулем фуры раздавил полицейскую машину.

Об этом сообщает местное издание "1limburg".

"Один из водителей предупредил полицию, поэтому в Германии патрульный автомобиль ожидал грузовик на автобане A61 вблизи города Фирзен. Полицейские включили проблесковые маячки и аварийную сигнализацию", - сообщили в издании.

Однако водитель не затормозил. Грузовик протащил машину правоохранителей 200 метров. В результате, погибла 23-летняя девушка - офицер, еще двое – серьезно ранены. Сам украинец – также получил травмы.

Позже, украинский консул в Дюссельдорфе Владислав Егоров рассказал, что водитель находится в СИЗО. Имя его на данный момент, как и конечный пункт следования, неизвестны.

Информацию касательно размещения украинца в следственном изоляторе также подтвердили в полиции и прокуратуре города. В профсоюзе отметили, что экипаж патрульных не мог предсказать поведение пьяного водителя, - передает Deutsche Welle.

Заместитель председателя данной организации Райнер Пельтц рассказал, что полицейские могли контролировать грузовик, дождавшись его. После - сопровождать и подавать сигнал остановки, заставив водителя съехать с автомагистрали на стоянку.

1limburg ДТП в Нидерландах

По предварительной версии, водитель был пьяным. Ведется следствие.

Как сообщал "Обозреватель", накануне в Киеве пьяный водитель на полной скорости влетел в МАФ и сбил маленького ребенка.