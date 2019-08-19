Путину приготовиться! США впервые после разрыва ДРСМД провели испытание мощных ракет: видео Пентагона

В понедельник, 19 августа, стало известно, что США впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности испытали крылатую ракету наземного базирования.

Об этом со ссылкой на Пентагон пишет "Reuters" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования. Ракета успешно поразила цель во время полета дальностью более 500 км", – сказано в сообщении.

США испытали запрещенные ДРСМД ракеты Скриншот из видео

Отметим, представители Пентагона заявляли о намерении испытать ракету дальностью примерно в тысячу километров еще в марте.

Испытания ракет радиусом действия от 500 до 5500 километров были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого США и Россия вышли 2 августа 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кремль пообещал принять симметричные меры в том случае, если США начнут размещать новое ракетное вооружение в Европе и Азии после прекращения действия ДРСМД.

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