В армии США рассказали, как устроили Путину "темную"

Отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля стало для США и ЕС последней каплей терпения на выходки российского президента Владимира Путина, потому ему устроили своеобразную "темную".

"Скажу чисто по-русски: потому что задолбал он всех уже. Ему говорят: ну хорошо, на это мы не обращаем внимание, мы это замнем, остановись, мы не хотим Третьей мировой войны - мы хотим, чтобы Россия была цивилизованной странной (все-таки, это огромная страна с ядерным оружием), просто спокойно доживи свой век", – сказал в интервью "Обозревателю" капитан 1-го ранга ВМС США Гарри Табах.

Однако, как отметил офицер США, Путин в своих действиях не останавливается, а делает только хуже, поэтому Европа и США с каждым разом понимают, что надежды на мирное разрешение все меньше.

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"Ну и в конце концов собрались цивилизованные страны и повыгоняли дипломатов - это такое же унижение, как будто, 28 солдат накинулись на одного и избили, темную ему устроили. На дипломатическом уровне они показывали ему: "Мы не согласны с тобой, ты ведешь себя неправильно". И сейчас командир (президент США Дональд Трамп, – Ред.) вызывает его к себе в кабинет, чтобы устроить ему там групповое "самоизнасилование", – отметил Табах.

По его словам, у Запада еще есть возможности давить на Россию.

"Могут запретить торговлю ценными бумагами, долгами российскими, могут в конце концов отключить SWIFT", – перечислил он.

Как ранее сообщал "Обозреватель", страны "Большой семерки" потребовали от России ответа на вопросы о ситуации вокруг отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.