Путин взял курс? Назван следующий город Украины под угрозой оккупации

Если Запад не сделает ничего с аннексией Крыма, Одесса станет следующим городом, который будет оккупирован россиянами.

Такое мнение высказал бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес. По его словам, НАТО должно увеличить свои возможности в Черноморском регионе, сообщает "Европравда".

"Это область, где Россия осуществляет самую большую и самую сильную агрессию. Если Запад не сделает ничего с аннексией Крыма, вполне возможно, что Одесса будет следующим городом, который будет оккупирован, и, возможно, также Румыния", – сказал он.

Одесса "Таймер"

Также Ходжес предупредил, что в ближайшие десять лет может начаться война с Китаем.

"Я надеюсь, что я ошибаюсь, но существует такая траектория, и когда я прислушиваюсь к тому, что делает Китай, когда прислушиваюсь к тому, что говорят китайские коммунистические лидеры, то знаю, что здесь вполне может быть конфликт", – заявил генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее аналитик Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен высказал мнение о том, что Россия не сможет в ближайшее десятилетие подтвердить свой статус военной сверхдержав, который ей достался по наследству от СССР.

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