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/Новости мира

Путин взял курс? Назван следующий город Украины под угрозой оккупации

3.5тЧитать материал на украинском

Если Запад не сделает ничего с аннексией Крыма, Одесса станет следующим городом, который будет оккупирован россиянами.

Такое мнение высказал бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес. По его словам, НАТО должно увеличить свои возможности в Черноморском регионе, сообщает "Европравда".

"Это область, где Россия осуществляет самую большую и самую сильную агрессию. Если Запад не сделает ничего с аннексией Крыма, вполне возможно, что Одесса будет следующим городом, который будет оккупирован, и, возможно, также Румыния", – сказал он.

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Одесса

Одесса

"Таймер"

Также Ходжес предупредил, что в ближайшие десять лет может начаться война с Китаем.

"Я надеюсь, что я ошибаюсь, но существует такая траектория, и когда я прислушиваюсь к тому, что делает Китай, когда прислушиваюсь к тому, что говорят китайские коммунистические лидеры, то знаю, что здесь вполне может быть конфликт", – заявил генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее аналитик Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен высказал мнение о том, что Россия не сможет в ближайшее десятилетие подтвердить свой статус военной сверхдержав, который ей достался по наследству от СССР.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
СЕРГ СЕРГ
СЕРГ СЕРГ
Одесса понятно, рано или поздно к России отойдёт. А Румыния здесь с какого бока? То есть, Молдову например не будет захватывать, Приднестровье не присоединит, но вот Румынию, именно захватит.Слабоумный какой-то этот ходжес...Хотя он же это для бандеровцев говорит, а эти, с кастрюлями на головах, любую чушь схавают.
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Файбер Моня
Файбер Моня
Подтачиваемая внутренними противоречиями олигархическая Империя Пиндосов, понимает, что для своего политического выживания ей необходимо вновь разжечь Третий пожар Мировой войны. Первый шаг был сделан 11.09 2001г. путём эффектного терракта. Второй шаг - агрессия в Афганистане и Ираке в 2003 г. Третий шаг - парад так называемых "цветных революций" в разных странах с целью их политического и экономического порабощения. Но так, как данная стратегия начала давать сбои, то единственным путём для мирового олигархата остаётся масштабная и классическая по форме война, которая при наличии ядерного оружия у ряда стран станет ПОСЛЕДНЕЙ в человеческой истории, поскольку даже "победители" в ней обречены на неминуемую смерть. Ужасное БЕЗУМИЕ, которое охватило пиндосовский олигархат и вашингтонский госдеп ведёт всё человечество к кошмарной гибели и страшной трагедии.
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Козачок Юрий
Козачок Юрий
Файбер Моня, жидяра безумна сейчас только одна страна это параша
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