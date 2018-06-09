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Игорь Эйдман
Игорь Эйдман
СоциологВсе статьи автора

Путин выступил в роли чистильщика за Сталиным

2.6т

Музей истории ГУЛАГа заявил об уничтожении российскими властями сведений о репрессированных.

У бандитов есть такая специализация - чистильщик. Он уничтожает улики, оставшиеся после совершения преступления. Путин выступил в роли чистильщика за Сталиным. Сталин убил этих людей. Путин убивает память о них.

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Наверное, этот неоСталин или, точнее, недоСталин надеется, что память о его собственных жертвах также будет уничтожена преемниками. Диктатор убивает, другой диктатор зачищает память о его жертвах. Каждый преемник ликвидирует улики против предшественника. Видимо, Путин хотел бы, чтобы российская история вечно шла по этому кровавому кругу.

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Автор
Игорь ЭйдманИгорь Эйдман
Персоны
Владимир ПутинИосиф Сталин
Место
Россия
Объект
История
Источник
Источник:Facebook Игоря Эйдмана
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