МОЙ ПРОГНОЗ

Путин ненавидит Сенцова, потому что не смог его сломать. Путин ненавидел Ходорковского, потому что не мог его сломать. Путин помиловал Ходорковского перед Олимпиадой в Сочи. Правда, потом отомстил. Почему-то Украине. Путин выпустит (скорее всего) Сенцова перед ЧМ. В этом почти нет сомнений. Но потом должен будет кому-то отомстить. Он ведь, как г-н Шапокляк, знает, что хорошими делами прославиться нельзя.

Новости Правота Сенцова доводить Путіна до сказу

Кто будет об'ектом мщения в этот раз? Было бы классно, если бы США (имею ввиду интересную ответку). Но скорее всего это будет какая нибудь Татарская Народная Республика или Воронеж. Или снова Бабченко? Которого теперь разрежут пополам бензопилой, чтобы без вопросов?