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Сергей Лойко
Сергей Лойко
Журналист, фотографВсе статьи автора

Путин выпустит Сенцова, но потом будет мстить

3.5т

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Путин ненавидит Сенцова, потому что не смог его сломать. Путин ненавидел Ходорковского, потому что не мог его сломать. Путин помиловал Ходорковского перед Олимпиадой в Сочи. Правда, потом отомстил. Почему-то Украине. Путин выпустит (скорее всего) Сенцова перед ЧМ. В этом почти нет сомнений. Но потом должен будет кому-то отомстить. Он ведь, как г-н Шапокляк, знает, что хорошими делами прославиться нельзя.

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Кто будет об'ектом мщения в этот раз? Было бы классно, если бы США (имею ввиду интересную ответку). Но скорее всего это будет какая нибудь Татарская Народная Республика или Воронеж. Или снова Бабченко? Которого теперь разрежут пополам бензопилой, чтобы без вопросов?

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Автор
Сергей ЛойкоСергей Лойко
Тема
Украинские политзаключенные в России
Персоны
Олег СенцовВладимир Путин
Место
Россия
Объект
Россия
Источник
Источник:Facebook Сергея Лойко
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