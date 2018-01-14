Весной 2014 года, когда Украина вела переговоры с россиянами, чтобы вывести свои войска из Крыма, о том, чтобы они передали военную технику и вооружения - как корабли ВМС Украины, так и технику войск нашей береговой охраны - мы поддерживали связь с украинскими офицерами, которые участвовали в переговорном процессе. И они говорили, что россияне массово и умышленно выводят эту технику из строя, поскольку тогда, видимо, была установка передать если не все, то основную часть, - передает Апостроф. - Но потом они передали нам мизерную часть техники, после чего переговоры застопорились и просто заглохли.

А теперь возникает вопрос: три с половиной года вся эта техника мало того, что сразу выводилась из строя, так еще и была не на консервации, не на сохранении, а фактически стояла под открытым небом – и в каком она сейчас состоянии? Не исключено, что на восстановление этой техники нам необходимо будет потратить колоссальные средства. В этом случае, боюсь, если россияне нам все-таки готовы что-то передать, то речь идет не более чем о груде металлолома, которая имеет сомнительную ценность.

Второй вопрос – почему именно сейчас, через три с половиной года, Путин об этом вспомнил? Я лично это связываю с теми исками, которые Украина сейчас готовит по Крыму. Очевидно, логика Москвы следующая: есть имущество украинской армии, которое осталось в Крыму, мы его передадим, оно нам даром не надо; а вот что касается всего остального – гражданской инфраструктуры, промышленных предприятий и тому подобного, то это уже собственность крымчан, которые на "референдуме" в марте 2014 года высказались за вхождение в состав России. Думаю, что логика только такая.