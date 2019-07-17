"Путин – уже не партнер": чем известна новая глава Еврокомиссии

Европарламент во вторник, 16 июля, поддержал кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост нового председателя Еврокомиссии (ЕК).

Она стала первой женщиной, которая возглавила высший орган исполнительной власти Евросоюза.

За что будет отвечать новый еврокомиссар и на что рассчитывать Украине – разбирался OBOZREVATEL.

Первая женщина на посту главы Еврокомиссии

16 июля Европарламент проголосовал за нового главу Европейской комиссии, который будет занимать этот пост следующие пять лет. Министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен поддержали 383 депутата при минимально необходимых 374 голоса.

Урсула фон дер Ляйен

Таким образом фон дер Ляйен 1 ноября текущего года сменит на посту Жан-Клода Юнкера, который стоял во главе главного исполнительного органа власти ЕС с 1 ноября 2014 года.

Жан-Клод Юнкер

Новая глава ЕК родилась 8 октября 1958 в пригороде Брюсселя. В 1991 году окончила аспирантуру в Ганноверском университете, получив докторскую степень по медицине.

Свою политическую карьеру фон дер Ляйен начала в 1990 году со вступления в Христианско-Демократический Союз Германии (ХДС). В 2000 году Союз возглавила будущий канцлер Германии Ангела Меркель, для которой Урсула стала ближайшей соратницей и была надежной поддержкой в Кабинете министров и на съездах партии ХДС.

В немецкой прессе даже считали ее вероятной преемницей Меркель на посту канцлера Германии.

Урсула фон дер Ляйен и Ангела Меркель

С 2005 по 2009 гг. занимала должность министра по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи. Ее главными достижениями на этом посту являются введение денежной помощи родителям и поддержку со стороны федерального правительства ухода за детьми.

В 2009 году фон дер Ляйен стала министром труда и общественных прав, где особое внимание обращала на проблемы безработицы в Германии.

В 2013 году стала первой женщиной, возглавившей Министерство обороны. На своем посту поддерживала идею создания коллективных вооруженных сил Евросоюза, а также отправку войск на миссии в воюющие страны, такие как Сирия или Афганистан, и усиление обороноспособности НАТО.

Отношение к России

Урсула фон дер Ляйен стала главой Минобороны Германии в разгар революционных событий в Украине в 2013 году. После аннексии Крыма и развязывания войны на Донбассе со стороны Российской Федерации министр обороны предложила пересмотреть положение России в Белой книге Бундестага, которая является сводом принципов и интересов Германии в сфере безопасности и внешней политики.

Фон дер Ляйен призвала больше не считать РФ военным партнером, а вместо этого предложила зафиксировать в документе тезис о "военном насилии как форме продвижения интересов" России.

"Действия России в Украине коренным образом изменили архитектуру безопасности в Европе", – сказала она в 2015 году на открытии дискуссии о новой стратегии безопасности, которая будет изложена в Белой книге, планируемой к публикации в следующем году.

Новая глава Еврокомиссии также поддерживала санкции ЕС против России, введенные в ответ на аннексию Крыма и разжигании войны на востоке Украины. По ее словам, санкции не должны быть отменены, пока не будут устранены причины их введения. После захвата украинских кораблей вблизи Керченского пролиа в ноябре 2018 года Фон дер Ляйен призывала Кремль немедленно отпустить военнопленных украинских моряков.

За все свое время на должности чиновница неоднократно критиковала агрессивную политику Кремля, вот некоторые из ее цитат из интервью немецкому изданию Bild после переизбрания Владимира Путина президентом РФ в марте 2018 года.

"То, что делает Путин, — это постоянная провокация. Он подстрекает к конфликтам и дестабилизирует, подспудно провоцируя кризисы".

"Я считаю, что очень важно не переходить на тот уровень, который нам пытается навязать Владимир Путин. Мы не должны реагировать с помощью тех средств, которые использует он. Мы должны применять наши собственные средства и при этом думать, чем можно причинить ему боль, что могло бы убедить его стать более конструктивным".

По поводу отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери фон дер Ляйен сказала: "Все результаты обследований, которые нам предоставили британцы, указывают на Россию".

Со времен Второй мировой войны это первое покушение на убийство с помощью нервно-паралитического яда на территории Европы, указала фон дер Ляйен. По ее словам, британцы совершенно правильно отреагировали и передали это дело в нейтральные руки, в ООН.

"Когда станет ясно, куда ведут следы, общество должно решить, как на это реагировать. Одна из возможностей — новые санкции".

Фон дер Ляйен совершенно уверена: "Путин — уже давно никакой не партнер".

Немецкий политик убеждена, что Россия проводит агрессивную внешнюю политику в Европе, представляет собой угрозу не только для Украины, но и для стран Балтии.

Что изменится в отношении Украины и России

Если коротко, то ничего. Назначение фон дер Ляйен на пост Еврокомиссара, безусловно, лучше для Украины, чем если бы эту должность занял пророссийский кандидат, но дело в том, что Европейская комиссия не занимается вопросами внешней политики.

Задача Еврокомиссии – контролировать выполнение решений Совета Европейского Союза и Европейского парламента, реализовать политику ЕС, в том числе в сфере бюджета, следить за соблюдением государствами ЕС утвержденных Европарламентом единых стандартов и заключенных договоров, вырабатывать предложения по формированию единой экономической, внешней и внутренней политики ЕС.

Как объяснила в комментарии OBOZREVATEL эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская, у главы ЕК также есть определенный кодекс поведения: "Это технический функционер, который должен действовать в интересах всего ЕС. Еврокомиссар не может переносить национальные интересы своей страны на новую должность".

Тем самым Осмоловская поясняет, что, какой бы ни была позиция фон дер Ляйен на посту министра обороны Германии в отношении России, теперь у нее будут абсолютно другие функции.

"Хотя, принимая во внимание то, что и господин Юнкер делал определенные персональные заявления об отношениях с РФ, я не исключаю, что и новая глава ЕК может допускать определенные политические комментарии и заявления. Но нужно учитывать ограниченные функции Европейского комиссара – он внешнеполитические вопросы не решает", – заявила эксперт-международник.

Впрочем, Европейская комиссия может рекомендовать Совету Европы введение санкций против России, но в этом случае важно внутриевропейское единство, считает международник Андрей Каракуц.

"С точки зрения сохранения санкционного давления, то такое назначение для нас очень важно. Но надо смотреть на то, какой будет внешняя политика ЕС, будет ли она меняться под давлением отдельных стран-членов Евросоюза, которые в последнее время уже говорят о возможности снятия санкций с РФ. Очень большое значение будет иметь именно внутриевропейское единство, насколько они сами будут способны продолжать ту политику, которая сейчас уже существует", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

И в этом случае у международника довольно пессимистичные прогнозы

"Проблемы с избранием руководителей европейских органов указывают на то, что Европа становится более фрагментарной, и прежде всего там будут заниматься внутренними делами. Можно ожидать, что проблеме украинского-российской войны станут уделять поменьше внимания", – считает Каракуц.

Назначение Урсулы фон дер Ляйен может непосредственно сказаться и на финансовой помощи Европейского Союза Украине, отмечает Осмоловская.

"К компетенции ЕК относятся вопросы отношений с Украиной. А именно, вопрос проведения реформ в Украине, надлежащего использования средств макрофинансовой помощи, борьбы с коррупцией. То есть здесь больше сложностей может возникнуть у украинской стороны. Если мы не будем выполнять своих обязательств, то человек, который происходит из немецкй среды, где приоритет – это верховенство права и закона, будет соответствующим образом реагировать на действия украинской власти и здесь может возникнуть напряжение в отношениях", – считает эксперт-международник.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!